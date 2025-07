YouPorn, RedTune et Pornhub sont de nouveau inaccessibles en France

Après un répit de quelques semaines, trois sites à caractère pornographiques parmi les plus populaires ferment de nouveau leurs portes en France. Une décision motivée par celle du Conseil d'État.

Ça s'en va et ça revient disait la chanson. Ici, on doute qu'il y aura un retour en revanche. Nous parlons de celui des sites YouPorn, RedTube et Pornhub, dont le jeu du “je t'aime, moi non plus” avec la France a démarré il y a quelques années de cela.

Dans l'Hexagone, une loi impose aux sites à caractère pornographique de mettre en place un système pour vérifier l'âge de leurs utilisateurs. Le but étant d'empêcher les mineurs d'y accéder.

Mais MindGeek (aujourd'hui Aylo), l'entité derrière les 3 adresses cités, ne compte s'y plier gentiment, bien au contraire. Elle préfère quitter le marché hexagonal une bonne fois pour toute en guise de protestation. Une menace mise à exécution début juin 2025 avec l'impossibilité d'accéder à YouPorn, RedTube et Pornhub en France.

Entretemps, Hammy Limited, qui gère le site xHamster, saisit le tribunal administratif de Paris pour contester l'arrêté obligeant la vérification de l'âge. Elle obtient sa suspension et les 3 sites rouvrent leurs portes. Le répit n'est que de courte durée.

N'essayez pas d'accéder à ces sites pornographiques, ils sont bloqués en France

Le gouvernement transmet alors le dossier au Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative du pays. Il lui a fallu quelques semaines pour trancher : la suspension du tribunal administratif est annulée. Ni une ni deux, Aylo prend acte de la décision en bloquant de nouveau l'accès à ses 3 adresses parmi les plus populaires.

On peut désormais y lire un message affichant un avis tranché : “Les contestations juridiques, les décisions et les revirements en cours mettent clairement en évidence une chose : l'absence de direction, l'absence de solution globale et, pour dire les choses simplement, le dysfonctionnement législatif“.

Aylo est cependant d'accord sur le principe de protéger les mineurs. Le groupe estime cependant que “l'approche actuelle est confrontée à des défis significatifs pour atteindre ces objectifs importants“, notamment une mise en danger de la vie privée et des enfants “car elle conduit le trafic vers des milliers de sites qui contournent délibérément les réglementations, ne vérifient pas l'âge des participants dans les contenus et encouragent activement les utilisateurs à contourner la loi“.

De son côté, le gouvernement se félicite de la décision du Conseil d'État. “Fini les manœuvres pour bloquer l’accès en France ou contourner la loi. La protection de nos enfants n’attend pas“, écrit la Ministre Déléguée chargée de l’Intelligence Artificielle et du Numérique Clara Chappaz sur X (Twitter).