iOS 16 : Apple déploie la sixième bêta avant le lancement de la version stable en septembre

Apple a commencé le déploiement des sixièmes bêtas des prochaines mises à jour d'iOS 16 et d'iPadOS 16 aux développeurs à des fins de test, ces mises à jour intervenant une semaine après la diffusion par Apple des cinquièmes bêtas pour développeurs.

Après le déploiement de la première bêta juste après l’annonce d’iOS 16 le 6 juin dernier, puis de 4 autres versions les 22 juin, 6 juillet, 27 juillet et 8 août, Apple vient enfin de déployer la sixième mise à jour, qui devrait être une des dernières avant le lancement de la version stable le mois prochain avec la sortie des nouveaux iPhone 14.

Apple a également publié une sixième bêta pour iPadOS 16, mais contrairement à iOS 16, nous savons qu’Apple va retarder la sortie de la mise à jour logicielle pour ses tablettes jusqu’en octobre. Il se pourrait donc que les iPad aient droit à davantage de versions bêta que les iPhone.

Qu’est-ce qui change dans iOS Bêta 6 ?

La version bêta 6 d'iOS 16 supprime la prise en charge de l'API Live Activities dans les applications tierces, ce qui indique que l'API ne sera pas disponible lors de la première version stable iOS 16.0. La mise à jour apporte également des modifications à la fonction d’affichage du pourcentage de la batterie qui a été introduite dans la version bêta précédente.

Il est maintenant possible de désactiver l'indicateur de pourcentage qui est affiché dans la barre d'état lors de l'utilisation du mode faible consommation, ce qui n’était pas possible précédemment. Ceux qui n’aiment pas être stressés par le pourcentage de la batterie n’auront donc pas à le voir dans leur barre des tâches s’ils souhaitent utiliser le mode faible consommation.

Les dernières versions peuvent être téléchargées par les développeurs participant au programme de bêta-test via l'Apple Developer Center, ou en tant que mise à jour over-the-air par ceux qui utilisaient déjà les bêta précédentes. On rappelle qu’il vaut toujours mieux passer directement par les sites officiels d'Apple et non par des sites tiers. Le géant américain a d’ailleurs fait fermer des sites permettant de télécharger des bêtas d’iOS 16 il y a quelques jours.