Apple fait fermer les sites tiers permettant de télécharger des bêtas d’iOS 16

Apple menace d'attaquer en justice les sites tiers qui distribuent des versions bêta d'iOS 16. Deux services populaires ont déjà fermé pour éviter le procès.

Vous souhaitez installer une version bêta d'iOS 16 sur votre iPhone ? Alors vous devez l'obtenir d'Apple et de personne d'autre, tel est le message que veut faire passer la marque à la pomme, qui a forcé la fermeture de plusieurs sites partageant de manière officieuse des méthodes permettant de télécharger les dernières bêta du système d'exploitation.

La bêta publique d'iOS 16 est officiellement disponible depuis la mi-juillet pour tous les utilisateurs. Mais avant cette date, seules des bêtas pour les développeurs étaient distribuées via le programme Apple Developer. Ce sont ces versions, qui ne sont pas prévues pour le grand public et qui peuvent faire l'objet de bugs, qui étaient partagées par ces sites tiers.

Apple veut garder le contrôle sur la distribution des bêtas d'iOS 16

L'une des plateformes du genre les plus populaires était BetaProfiles.com. Elle vient d'annoncer sa fermeture imminente dans le but d'éviter “une bataille judiciaire avec Apple”, sous-entendant que la firme américaine l'a menacée de poursuites en justice en cas de refus. Un autre site proposant les mêmes services, IPSW.dev, a également fermé ces dernières heures. Ses propriétaires n'ont pas communiqué à ce sujet, on ne sait donc pas s'ils ont reçu le même avertissement que BetaProfiles.com ou s'ils ont anticipé une action d'Apple à venir. Apple Firmwares est quant à lui toujours en ligne pour le moment. Mais des avocats travaillant pour Apple auraient exigé de Twitter qu'il supprime les tweets comprenant des liens vers ces sites.

Selon les conditions d'utilisation d'Apple, les bêtas pour développeurs d'iOS ne doivent pas être partagées avec des tiers. Rappelons par ailleurs que l'accès au programme Apple Developer a un coût : 99 dollars par an. Auparavant, il fallait un compte certifié pour pouvoir installer des versions bêta d'iOS sur son iPhone, mais cette restriction a été levée avec la sortie d'iOS 9.

Source : 9To5Mac