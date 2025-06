Samsung menace de se la jouer “je t’aime, moi non plus” avec Google sur les Galaxy S26

Samsung pourrait intégrer l'assistant IA de Perplexity sur ses Galaxy S26, qui deviendrait la solution par défaut à la place de Gemini, l'outil de Google.

Samsung serait-il prêt à faire des infidélités à Google ? D'après Bloomberg, le constructeur sud-coréen envisagerait un accord avec l'entreprise d'IA Perplexity pour utiliser ses technologies d'IA dans ses futurs smartphones, à commencer par les Galaxy S26 de l'année prochaine. L'assistant IA de Perplexity deviendrait l'option par défaut, mais Gemini / Google Assistant et Bixby pourraient rester disponibles pour ceux qui souhaitent les utiliser.

Le navigateur web Samsung Internet pourrait aussi proposer par défaut le moteur de recherche de Perplexity, tandis que Bixby profiterait de l'accès à certains de ses modèles. Perplexity s'est fait un nom sur le marché ultra-concurrentiel de l'IA et parvient à grappiller des parts de marché aux mastodontes que sont Google et Microsoft. S'imposer sur les smartphones Android les plus vendus au monde lui permettrait assurément de passer un cap.

Perplexity plutôt que Gemini pour Samsung ?

Ce n'est pas la première fois que Samsung met un tel coup de pression à Google. On se souvient qu'il y a deux ans, Samsung menaçait de remplacer Google par Bing comme moteur de recherche par défaut sur ses appareils, ce qui n'a finalement pas eu lieu. Peut-être que Samsung essaie d'obtenir un meilleur avec Google en ouvrant la porte à Perplexity.

Pour le constructeur sud-coréen, il peut aussi s'agir d'une réponse aux envies de Google de se fournir ailleurs pour ses puces Tensor. On sait que les prochains SoC des Pixel devraient abandonner l'architecture de Samsung au profit de celle de TSMC. Google n'a pas hésité à mettre Samsung à l'écart quand leur partenariat ne lui convenait plus, son associé, mais aussi concurrent, peut vouloir lui rendre la pareille.

L'IA de Perplexity s'est déjà invitée sur les derniers smartphones de Motorola. Mais dans ce cas, l'utilisateur a le choix entre quatre assistants : Gemini, Perplexity, Copilot et la solution maison Moto AI. Surtout, Motorola est loin de peser aussi lourd dans l'industrie mobile que Samsung.