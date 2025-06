Windows 11 reçoit une mise à jour surprise qui vous offre plus de 30 nouveautés et corrige un tas de bugs

Windows 11 reçoit une mise à jour inattendue avant le prochain Patch Tuesday. Elle cache une surprise de taille pour les joueurs et débloque plus de 30 nouveautés. Certaines fonctions sont déjà accessibles, mais il faut savoir où chercher.

Chaque mois, Microsoft livre une série de correctifs pour Windows dans le cadre de ce qu’on appelle le “Patch Tuesday”. Ce rendez-vous régulier, prévu chaque deuxième mardi du mois, vise à améliorer la sécurité et la stabilité du système. Mais certaines éditions apportent aussi des changements plus visibles. Celle de juin 2025 s’annonce comme l’une des plus importantes depuis plusieurs mois, avec un mélange de corrections et de nouveautés concrètes pour les utilisateurs.

Avant leur diffusion générale, ces mises à jour sont d’abord testées par des volontaires via le programme Windows Insider. Ce programme gratuit est ouvert à tous : il suffit d’activer l’option dans les paramètres système de Windows, rubrique “Windows Update”, puis de choisir le canal Release Preview. Ce dernier permet d’essayer les futures mises à jour finales quelques jours avant leur sortie officielle. La version KB5058499, disponible depuis peu pour les testeurs, sera déployée à tous autour du mardi 11 juin 2025.

Windows 11 ajoute plus de 30 fonctions inédites dans la mise à jour KB5058499

Le correctif le plus attendu concerne un bug apparu avec la version 24H2 de Windows 11. Certains jeux devenaient totalement bloqués ou ne répondaient plus. Après plusieurs signalements, Microsoft a reconnu que le problème venait du noyau graphique du système. Il est désormais corrigé. Cette mise à jour améliore aussi les performances de certains titres, selon les notes officielles publiées par l’éditeur.

En parallèle, cette mise à jour ajoute plus de 30 améliorations dans tout le système. L’assistant Copilot devient plus accessible grâce à de nouveaux raccourcis clavier. Le partage de fichiers a été simplifié, notamment avec une barre de dépôt sur le bureau. L’outil Click to Do permet maintenant de résumer, reformuler ou transformer un texte en liste. Windows Search reconnaît mieux les requêtes écrites en langage courant. Côté accessibilité, le Narrateur peut décrire des images avec l’aide de l’IA. Enfin, des réglages précis ont été apportés à l’audio, au Bluetooth, à la barre des tâches et à la gestion de l’HDR pour les vidéos.