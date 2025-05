Réduction de 50 % sur votre facture ? Méfiez-vous, c’est une arnaque !

Des escrocs se font passer pour des conseillers de votre fournisseur de services et vous promettent des réductions exceptionnelles. Mais derrière cette fausse générosité se cache une arnaque bien rodée. Voici comment les reconnaître et s’en protéger.

Votre téléphone sonne. Au bout du fil, une voix polie vous annonce une bonne nouvelle : vous êtes éligible à une réduction importante sur votre facture de téléphone, d’Internet ou d’énergie. Cette voix rassurante vous dit qu'elle est un conseiller de votre fournisseur. Son discours est clair, professionnel et l’offre semble tentante. Pourtant, tout est faux. Vous êtes la cible d’une arnaque.

Faux conseillers, vraies arnaques : quand les escrocs imitent vos fournisseurs

Ces escroqueries téléphoniques se multiplient. Les arnaqueurs se font passer pour des représentants de grandes entreprises – opérateurs téléphoniques, fournisseurs d’énergie, services de streaming – et utilisent des appels automatisés (robocalls) ou des appels directs. Leur but ? Se faire passer pour le service client d'un de vos fournisseurs pour finalement vous soutirer de l'argent ou des informations sensibles comme vos identifiants ou vos informations bancaires.

Selon une alerte de la FTC (Federal Trade Commission), ce type de fraude touche chaque année des millions de personnes. Très bien rodés, les escrocs savent comment vous convaincre : ils vous promettent une réduction immédiate, et vous mettent dans une situation de fausse urgence pour vous empêcher de réfléchir avant de vous demander un paiement immédiat. En réalité, il n’y a ni réduction ni offre spéciale, seulement un piège un peu trop efficace.

Comment fonctionne cette arnaque ?

L’escroc au bout du fil va vous promettre une réduction exceptionnelle en se faisant passer pour un salarié d'un de vos fournisseurs (Internet, mobile, gaz, électricité, etc.) afin de gagner votre confiance. Son discours est clair et professionnel, mais insiste sur une urgence : cette réduction n'est valable qu'immédiatement ! Vous devez donc vous dépêcher et pour en profiter, vous devez vérifier votre compte et donc donner vos identifiants. Cela semble être une simple formalité, mais en réalité, l'arnaqueur en profite pour récupérer vos identifiants, vos informations bancaires ou même vos coordonnées personnelles.

Dans certains cas, les escrocs exigent un paiement par carte-cadeau – Amazon, Google Play ou Apple. Une méthode impossible à annuler une fois les codes transmis. Leur atout principal reste la pression : « l’offre expire bientôt, il faut agir maintenant ». En vous mettant dans une situation d’urgence, ils vous poussent à réagir sans réfléchir. Mais une fois vos informations partagées, elles sont utilisées pour vider votre compte ou usurper votre identité.

Que faire si vous recevez cet appel ?

Dès que vous décrochez et que l’on vous promet une réduction exceptionnelle sur votre facture, votre premier réflexe doit être la méfiance. Vous avez un doute ? Raccrochez. Ne restez pas en ligne à écouter des promesses qui semblent trop belles pour être vraies. Prenez ensuite le temps de vérifier directement auprès de votre fournisseur, en utilisant leur site officiel ou le numéro de service client indiqué sur vos factures.

Et surtout, n’acceptez jamais de donner vos informations personnelles par téléphone. Un vrai service client n’aura jamais besoin de vos identifiants de connexion, de votre numéro de compte ou de vos coordonnées bancaires pour vous accorder une réduction.

Comment renforcer votre sécurité au quotidien ?

Double authentification . Activez-la sur vos comptes en ligne. Même si un escroc récupère vos identifiants, il ne pourra pas se connecter.

. Activez-la sur vos comptes en ligne. Même si un escroc récupère vos identifiants, il ne pourra pas se connecter. Bloquez les appels suspects . Des applis comme Truecaller ou Hiya savent repérer les numéros douteux et vous alerter.

. Des applis comme Truecaller ou Hiya savent repérer les numéros douteux et vous alerter. Gardez un œil sur vos comptes . Jetez un coup d’œil régulier à vos relevés bancaires. La moindre transaction bizarre doit vous alerter.

. Jetez un coup d’œil régulier à vos relevés bancaires. La moindre transaction bizarre doit vous alerter. Optez pour une solution de sécurité fiable. Un bon logiciel de protection peut vous prévenir en cas de lien dangereux, d’e-mail douteux ou même d’appel suspect.

Bitdefender Premium Security : une protection complète contre les arnaques

Pour une protection encore plus efficace, vous pouvez vous tourner vers une solution comme Bitdefender Premium Security. Cette suite de sécurité détecte les tentatives de phishing par e-mail et SMS et bloque les liens dangereux. Disponible à partir de 69,99 € par an pour 5 appareils, elle s’appuie sur Scam Copilot, une technologie d’intelligence artificielle qui identifie les arnaques avant même que vous n’y soyez confronté.

Bitdefender protège également vos informations personnelles, sécurise vos connexions et intègre un gestionnaire de mots de passe pour vous aider à sécuriser vos identifiants sans les mémoriser. Vous naviguez, appelez et échangez en toute sécurité, tout en réduisant les risques de tomber dans un piège téléphonique.

Economisez -36% sur Bitdefender Premium Security

Les arnaques téléphoniques se nourrissent de votre confiance et de votre besoin d’économiser. Elles utilisent des discours bien rodés, une fausse urgence et des promesses de réductions qui n’existent pas. Mais vous n'êtes pas obligé de tomber dans leur piège. En gardant votre calme, en vérifiant toujours l’identité de votre interlocuteur et en utilisant des outils de protection adaptés, vous pouvez éviter ces escroqueries. Restez vigilant, informez-vous et n’hésitez jamais à raccrocher face à une offre suspecte. La meilleure protection reste la prudence.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bitdefender.