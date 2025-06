Voici comment créer des vidéos IA gratuitement avec Bing, Microsoft met son nouvel outil à disposition de tous

Microsoft dévoile son outil de création de vidéo par intelligence artificielle. Il est intégré à Bing et accessible gratuitement pour tous. Voyons ce qu'il permet de faire et comment s'en servir.

La création de vidéos à l'aide de l'IA pour tous. Voilà ce que propose désormais Microsoft avec un nouvel outil intégré à Bing. La firme de Redmond dégaine juste après Google et son Veo 3, génèrant des vidéos tellement réalistes qu'il a fallu mettre en place un avertissement en urgence. Pas besoin de payer un abonnement pour en profiter, c'est gratuit.

Sous le capot, c'est Sora d'OpenAI qui est à la manœuvre, modèle présenté fin février 2025 et déjà bluffant à l'époque. On peut donc s'attendre à des résultats de qualité, mais plutôt que de le supposer, le mieux est que vous essayiez par vous même. Le service est en effet accessible dès maintenant dans le monde entier, sauf en Russie et en Chine. Voici comment l'utiliser.

Créez des vidéos IA gratuitement avec le nouvel outil Bing de Microsoft

Au moment de publier cet article, l'outil de création vidéo est disponible dans l'application Bing sur Android et iOS uniquement. Notez qu'elle s'appelle Recherche Microsoft Bing sur les deux magasins. Vous devez donc au préalable l'installer ou la mettre à jour. Assurez-vous également de vous connecter à votre compte Microsoft une fois l'appli ouverte. Vous serez de toute manière invité à le faire pour aller au bout de la démarche. Ensuite :

Ouvrez le menu en appuyant sur l'icône tout en bas à droite de l'écran, entouré en rouge sur la capture ci-dessous, puis touchez Créateur de vidéos. Dans le champ prévu à cet effet, entrez votre requête en précisant un maximum de détails pour un résultat optimal. N'hésitez pas à consulter nos astuces plus bas. Appuyez sur Créer et patientez pour admirer le résultat. La génération d'une vidéo prend plusieurs heures. Vous recevrez une notification lorsque la vidéo sera prête.

Les options sont actuellement très limitées. Le format est obligatoirement vertical, en 9:16, sachant que la prise en charge du 16:9 est déjà prévue par Microsoft. Le clip durera au maximum 5 secondes, pas une de plus. Vous pouvez lancer jusqu'à 3 générations de vidéos en même temps pour constituer une file d'attente. Chaque création sera conservée 90 jours dans votre compte avant d'être supprimée. Pensez donc à les télécharger sur votre mobile avant la fin de ce délai.

Tous les utilisateurs ont droit à 10 générations “rapides” gratuites, qui prennent quand même des heures. Une fois épuisées, il faudra dépenser 100 points Microsoft Rewards par vidéo si vous voulez la même vitesse de création. Ce sont des récompenses obtenues en échange de l’utilisation des applications de la firme. Par exemple faire des recherches avec Bing sur PC ou mobile, ou naviguer sur Edge. Vous pouvez tout à fait créer des vidéos sans ces points, mais cela prendra encore plus de temps.

Quelques astuces pour obtenir la meilleure vidéo possible

Pour un résultat qui colle au plus prêt à ce que vous avez en tête, soyez très précis. N'écrivez pas “un homme qui marche dans la rue“, mais “un homme dans la trentaine habillé d'un manteau gris, d'une chemise blanche et d'un pantalon noir marchant lentement dans une rue faisant penser à New-York au crépuscule“. Utilisez également des verbes d'action et de mouvement comme “courir“, “danser“, “galoper“, et des adjectifs décrivant l'atmosphère générale de la scène (“éthéré“, “nuageux“, “angoissant“…).

Microsoft prévoit déjà de déployer le créateur de vidéo Bing sur PC. Vous pourrez y accéder directement depuis votre navigateur Web en vous rendant à l'adresse bing.com/create. Quelle que soit la plateforme utilisée, il n'est en théorie pas possible de créer tout et n'importe quoi. Si une requête est jugée comme pouvant aboutir à une vidéo “nuisible ou dangereuse“, le prompt est bloqué et l'utilisateur averti.