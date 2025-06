Apple donne un indice sur le design d’iOS 26 : on pense déjà pouvoir vous décrire la prochaine interface de votre iPhone

Le slogan de la WWDC 2025 ne laisse que peu de place au doute quant à ce qui nous attend avec iOS 26. Attendez à de nombreux changements pour l'interface de votre iPhone.

La semaine prochaine, le 9 juin exactement, Apple tiendra sa keynote d'introduction à la WWDC, sa conférence dédiée aux développeurs, qui se tiendra jusqu'au 13 juin. L'entreprise nous invite à “une semaine de technologie et de créativité” et communique le slogan de cette année : “Sleek peek”. Et celui-ci est loin d'être anodin.

Initialement, Apple avait misé sur un slogan évoquant l'horizon, qui n'est donc plus d'actualité. L'adjectif “sleek” renvoie à quelque chose de soyeux ou de lisse, voire de lignes pures, d'élégance, de raffinement. Clairement, la marque à la pomme ne l'a pas choisi au hasard et veut faire passer un message. Ce teasing nous confirme que les prochaines interfaces de ses produits vont être radicalement bouleversées.

iOS 26, une des mises à jour les plus importantes de l'iPhone

Depuis plusieurs semaines déjà, diverses fuites font état de la plus grande mise à jour pour l'iPhone depuis iOS 7. La prochaine version devrait s'inspirer du design de visionOS, avec une identité plus moderne, ainsi que des effets de verre dynamiques et encore plus de transparence. Le mot d'ordre est la cohérence entre tous les environnements logiciels d'Apple, que l'on soit sur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV ou Apple Vision Pro.

Toujours dans cette optique d'unification et de rationalisation, Apple devrait aussi annoncer un nouveau système de numérotation pour iOS et les autres. Nous ne passerons pas à iOS 19 cette année, mais à iOS 26. De même, nous devrions avoir iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26. Pour les utilisateurs qui ne suivent pas de près l'actualité tech, cette nomenclature sera bien plus simple à comprendre. Les nouvelles versions des OS emprunteront les deux derniers chiffres de l'année suivante, il sera bien plus simple de savoir quelle est la dernière mise à jour disponible ou à quel point la version installée sur son appareil est ancienne.

La WWDC puis les premières bêtas qui sortiront dans la foulée nous dévoileront bientôt toutes les nouveautés de ces systèmes.