WhatsApp va enfin vous laisser choisir qui peut vous écrire grâce à cette fonction astucieuse

WhatsApp continue de renforcer la sécurité de ses utilisateurs. Une nouvelle option va limiter les messages non sollicités reçus via les pseudonymes. Et même si quelqu’un connaît votre identifiant, il ne pourra plus vous contacter sans ce code.

WhatsApp multiplie les nouveautés ces dernières semaines. Récemment, l’application a annoncé une fonction basée sur l’intelligence artificielle capable de résumer les longues discussions de groupe. Elle teste aussi de nouvelles options sur sa version Web pour la rendre aussi complète que l’application mobile. Après la productivité et le confort d’utilisation, c’est désormais la confidentialité qui revient sur le devant de la scène, avec une fonction pensée pour limiter les messages d’inconnus ou non désirés.

La future nouveauté concerne les pseudonymes, une fonction en cours de déploiement qui permet de discuter sans dévoiler son numéro de téléphone. Pour éviter les messages indésirables liés à cette nouvelle méthode de contact, WhatsApp développe une protection par code PIN. Une première capture d’écran a été repérée dans la version bêta Android 2.25.17.48 par nos confrères de WABetaInfo. La fonctionnalité devrait apparaître prochainement dans une mise à jour officielle.

WhatsApp va exiger un code PIN avant de pouvoir contacter un pseudonyme

Concrètement, le système fonctionne comme un filtre. Même si quelqu’un connaît votre pseudonyme, il ne pourra pas vous envoyer de message sans saisir le code PIN que vous aurez défini. Ce dernier reste confidentiel et peut être partagé uniquement avec des personnes de confiance. WhatsApp affiche déjà un bandeau dans l’onglet “Discussions” pour inviter les utilisateurs à configurer cette protection. Une fois activée, elle bloque les prises de contact non désirées dès le premier message.

Cette nouveauté s’ajoute à l’objectif principal de WhatsApp : laisser l’utilisateur contrôler qui peut le contacter. Le pseudonyme permet de masquer son numéro, mais le PIN offre une couche de sécurité supplémentaire, en limitant fortement les tentatives de spam ou de harcèlement. L’appli précise que cette fonction sera facultative mais fortement recommandée, notamment si l’on choisit un pseudonyme simple ou facile à deviner. Le code agit comme une clé privée, à ne confier qu’à des contacts fiables. La protection est actuellement en test via le programme bêta de Google Play, mais elle devrait être intégrée à une prochaine version stable de l’application pour Android.