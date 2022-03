iOS 15.4 : la mise à jour booste l’autonomie de votre ancien iPhone

La dernière mise à jour du système d’exploitation d’Apple sur ses iPhone, iOS 15.4, semble ne pas avoir affecté tous les modèles de la même manière. Les versions les plus récentes ont vu leur autonomie chuter, mais celle des vieux modèles a significativement augmenté.

Apple a récemment déployé une nouvelle mise à jour iOS 15.4, qui a reçu après sa sortie des retours assez différents en ce qui concerne l’autonomie des appareils. En effet, certains utilisateurs sont montés au créneau sur les réseaux sociaux en déclarant que la mise à jour avait ruiné la batterie de leur iPhone, tandis que d’autres ont annoncé qu’elle avait augmenté.

Quelques jours après la polémique, Apple avait officiellement confirmé que la mise à jour avait effectivement fait diminuer l’autonomie de certains iPhone, mais que les utilisateurs n’avaient qu’à patienter 48 heures pour que leurs applications s’adaptent au nouveau système. Le YouTubeur iAppleBytes a donc décidé d’investiguer sur sa chaîne YouTube en testant l’autonomie de tous les iPhone de ces dernières années, avec et sans la mise à jour.

iOS 15.4 n’a pas fait diminuer l’autonomie de tous les iPhone

Dans son test en vidéo, le YouTubeur iAppleBytes a démontré que la nouvelle mise à jour iOS 15.4 n’avait effectivement pas eu le même impact sur l’autonomie de tous les modèles d’iPhone. En effet, la mise à jour aurait bien fait chuter l’autonomie des modèles les plus récents. L’iPhone 13 a par exemple tenu 8 heures et 26 minutes sous iOS 15.4, soit 8 minutes de moins que sur iOS 15.3.1. L’iPhone 12 a également vu sa batterie chuter de 34 minutes.

Cependant, la batterie d’autres modèles plus anciens a bien profité de cette mise à jour, puisque les iPhone 11, iPhone XR, iPhone 8, 7 et 6S ont tous profité d’une légère augmentation de leur autonomie. L’iPhone SE de 2020, qui a récemment été remplacé par l’iPhone SE 5G 2022, a même vu sa batterie tenir plus d’une demi-heure de plus que sur iOS 15.3.1.

D’après certains internautes sur les réseaux sociaux, la perte d’autonomie aurait surtout été constatée sur les modèles 13 et 13 Pro Max, qui bénéficient tous deux d’un écran 120 Hz. En effet, Apple aurait enfin rendu les applications compatibles avec l’écran 120 Hz de ses derniers iPhone 13 Pro, alors qu’elles devaient jusqu’à présent se contenter d’un taux de rafraichissement plafonné à 60 Hz.