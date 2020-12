Apple AirPods Max officiel : réduction active de bruit, Dolby Atmos, 20 heures d’autonomie, 629 €

Après plusieurs rendez-vous ratés, Apple présente enfin son premier casque nomade. Appelé par les rumeurs AirPods Studio, l’accessoire s’appelle finalement AirPods Max. S’appuyant sur un design circum-aural, le casque présente tous les atouts attendus dans un produit haut de gamme, dont la réduction de bruit active et la compatibilité Dolby Atmos. Avec 20 heures d’autonomie annoncée, il est vendu 629 euros.

L’AirPods Studio est un casque nomade (comprenez sans fil) dont les rumeurs parlent depuis de nombreux mois. Nous en parlions déjà au printemps dernier, quand certains indices laissaient entendre qu’Apple lancerait un casque audio haut de gamme. Nous pensions qu’Apple profiterait de l’une de ces trois keynotes automnales (la première pour les iPad et les Watch Series 6, la deuxième pour les iPhone et la dernière pour les Mac) pour lancer le produit. Ce ne fut pas le cas.

Lire aussi – Apple Watch : la firme mettrait des batteries dans le bracelet pour booster l’autonomie

C’est sans crier gare que la firme de Cupertino a décidé de lancer son accessoire audio. Ce dernier ne s’appelle donc pas AirPods Studio, mais AirPods Max, reprenant dans une certaine mesure la nomenclature des noms des iPhone (iPhone 12 Pro Max, par exemple). Cela manque peut-être d’originalité, mais cela apporte une certaine homogénéité.

Un casque beaucoup plus cher que les concurrents

Hormis le nom, il n’y a pas de grande surprise dans ce casque, hormis son prix, très « Apple ». En effet, l’AirPods Max est vendu à 629 euros. C’est un prix largement au-dessus des casques les plus chers du marché, bien au-delà du segment de prix de Bose, de Sony, de Shure ou de Seinnheiser. Il y a donc, d’une certaine manière, intérêt à ce que le produit tienne ces promesses.

Quelles sont justement ces promesses ? D’abord, le confort. Le design, très inspiré de AKG ou de Bang & Olufsen par exemple, est circum-aural. Comprenez que les écouteurs se posent sur votre tête en entourant les oreilles (ils ne s’appuient pas sur les oreilles). Ses coussinets sont en tissu mesh (comprenez en filet) qui permettent à la peau de respirer tout en assurant une bonne isolation phonique.

Chaque écouteur est connecté à l’arceau central par des branches télescopiques. La structure est faite en acier inoxydable. La partie haute (celle qui touche la tête) est recouverte d’un matériau ressemblant à du silicone et une couche de tissu mesh. L’ensemble pèse près de 385 grammes quand même.

Huit micros pour la réduction de bruit active

Parlons un peu plus des écouteurs. Chacun mesure 40 mm. Leur puissance n’a pas été annoncée par Apple, la firme préférant s’attarder sur la richesse sonore de son produit, que ce soit dans les basses, les aiguës ou les médiums. Elle promet une distorsion harmonique inférieure à 1 % pour une fidélité maximale. Le casque, compatible son spatial, prend en charge les flux 5.1, 7.1 et Dolby Atmos. Parfait pour les fans de cinéma.

Bien sûr, le casque propose la réduction de bruit active. Il y a neuf micros répartis dans les deux écouteurs. Huit participent à la réduction de bruit active, tandis qu’un dernier est consacré à la captation de la voix pour les appels vocaux. Deux des micros ont deux fonctions : réduire les bruits ambiants et améliorer la détection de la voix.

Comme pour les AirPods et les AirPods Pro, l’AirPods Max intègre de nombreuses technologies intéressantes. D’abord, la connectivité est assurée par la puce Apple H1. C’est la dernière génération de SoC dédié aux appareils audio que vous retrouvez dans les AirPods Pro, par exemple. Il y a en a deux : une avec chaque écouteur. Cela veut dire que le smartphone considère l’AirPods Max comme les AirPods Pro : deux écouteurs indépendants. C’est intéressant comme approche.

La puce H1 sert principalement à connecter le casque à un appareil Apple avec lequel il communiquera mieux. Un grand classique. Cependant, vous pouvez aussi brancher le casque à un appareil Android ou Windows grâce au support du standard Bluetooth, ici en version 5.0. C’est le minimum pour obtenir un son stéréo de qualité avec des écouteurs True Wireless. C’est le cas ici aussi.

Un son qui s’adapte à la tête

Chaque écouteur est également équipé d’un capteur optique, d’un capteur de position, d’un accéléromètre et d’un gyroscope. La plupart de ces capteurs sont présents pour atteindre ou allumer le casque selon s’il est porté ou non. Ils servent aussi à moduler le son spatial en fonction de la position de l’oreille à l’intérieur de l’espace de l’écouteur, mais aussi en fonction de l’orientation de la tête…

Côté commandes, le casque s’inspire des Apple Watch avec une couronne digitale et un bouton plus classique sur la tranche de l’un des écouteurs. La couronne digitale est la principale interface de contrôle : volume sonore, lecture et pause, passer un morceau ou revenir en arrière, ainsi que l’activation de Siri. Le bouton est quant à lui dédié à la réduction de bruit active.

Le casque est livré avec un étui de rangement « interactif ». Comprenez que le casque est capable de détecter quand il est rangé dedans. Il active alors un mode « ultra économie d’énergie » pour préserver les batteries. Enfin, Apple livre avec l’AirPods Max un câble de chargement Lightning vers USB type-C (le même que celui proposé avec les iPhone). Pas d’adaptateur secteur, comme les AirPods.

20 heures d’autonomie annoncées

Enfin, parlons d’autonomie. Nous ne savons pas quelle est la capacité de la batterie et encore si elle est dédoublée (une batterie avec chaque écouteur), mais Apple promet une belle autonomie : 20 heures en une seule charge avec la réduction de bruit active. Elle affirme également que l’autonomie atteint 20 heures en conversation ou 20 heures en lecture vidéo avec le son spatial activé. En outre, 5 minutes de charge permettrait d’obtenir 90 minutes d’autonomie.

Le casque est livré avec un étui de rangement « interactif ». Comprenez que le casque est capable de détecter quand il est rangé dedans. Il active alors un mode « ultra économie d’énergie » pour préserver les batteries. Enfin, Apple livre avec l’AirPods Max un câble de chargement Lightning vers USB type-C (le même que celui proposé avec les iPhone). Pas d’adaptateur secteur, comme les AirPods.

AirPods Max se décline en cinq coloris : noir, bleu, rouge, blanc et vert. Des couleurs qui se marient agréablement à d’autres produits Apple, comme les iPhone et le Watch Series 6. Le produit sera disponible le 15 décembre, pile poil pour avoir une chance d’être sous le sapin. Attention, seul le modèle bleu peut encore arriver à temps, selon les prévisions de livraison du site français d’Apple.