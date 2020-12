Apple vend ses tapis de yoga pour Fitness+ à 120 dollars !

L’arrivée de Fitness+, le 14 décembre prochain, n’allait tout de même pas se faire sans son lot d’accessoires annexes. Dès aujourd’hui, on peut retrouver sur le site d’Apple des tapis de yoga, dont le plus cher s’élève à 120 dollars. Pour ces derniers, la firme de Cupertino s’est associée à Manduka, une marque spécialisée fabriquant des produits respectueux de l’environnement.

On le sait parfaitement, Apple n’est pas vraiment du genre à lésiner sur le prix de ses produits. C’est cette stratégie qui a contribué à faire de la marque ce qu’elle est aujourd’hui et, admettons-le, à faire aussi en sorte qu’on l’apprécie. Pourtant, certaines annonces continuent de prêter à sourire. C’est le cas de ces tapis de yoga que l’on peut retrouver sur la boutique en ligne de la firme à pas moins de 120 euros. Ces derniers accompagnent la sortie de Fitness+, le nouvel abonnement payant à des vidéos et exercices sportifs via l’Apple Watch.

Si l’offre d’Apple promet des entraînements dans différentes disciplines, la compagnie semble avoir tiré ses leçons du confinement en proposant pour l’heure uniquement des accessoires liés au yoga. Le tapis le plus cher, à 120 euros donc, est un Manduka 6 mm Performance. Faire du sport à la maison, certes, mais certainement pas avec des produits bas de gamme. En effet, Manduka est une marque spécialisée yoga qui vend des accessoires biodégradables, antidérapants et garantie anti-usure. Promis, vous en aurez pour votre argent.

Fitness+ arrive le 14 décembre 2020

Annoncé en même temps que l’Apple Watch Series 6, Fitness+ est prévu pour le 14 décembre prochain. Au programme : des entraînements hebdomadaires en yoga, cyclisme, danse, running… Des séances de méditation sont également proposées pour vous aider à relâcher la pression après vos efforts (ou pour oublier le prix de votre tapis). Attention cependant, l’utilisation d’une Apple Watch est obligatoire puisque les programmes s’adaptent aux données récoltées par la montre connectée.

À lire également : iPhone 12 Pro – le coût de production est estimé à 406 dollars

Vous pourrez néanmoins visionner les entraînements sur votre iPhone, iPad ou Apple TV. Le service coûte 9,99 dollars par mois et 79,99 dollars à l’année. Si vous ne vous sentez pas tout de suite l’âme d’un sportif, il est à noter que l’abonnement est gratuit pendant son premier mois. Apple est même prête à faire un geste en vous offrant trois mois d’utilisation… contre l’achat d’une Apple Watch.