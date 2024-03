Interdire TikTok nuirait à l’éducation des enfants, ces créateurs de contenus sont formels

Alors que TikTok pourrait bientôt être interdit outre-Atlantique, certains créateurs montent au créneau pour défendre l’intérêt de leur contenu, notamment pour les enfants amateurs de la plateforme.

La menace imminente d'une interdiction de TikTok aux États-Unis a suscité une vague d'inquiétude parmi les créateurs de contenu qui utilisent la plateforme comme outil éducatif. Un récent rapport de Reuters intitulé “Content creators worry about miseducation in a world without TikTok” (Les créateurs de contenu s'inquiètent d'une mauvaise éducation dans un monde sans TikTok) met en lumière les inquiétudes de plusieurs utilisateurs de TikTok concernant l'impact potentiel d'une telle interdiction sur la diffusion des connaissances.

Le gouvernement américain considère TikTok, propriété de ByteDance, comme un danger pour les services de renseignement nationaux, et fait pression pour que l'entreprise cède ses intérêts dans l'application, sous peine d'interdiction. Si la loi est adoptée et signée par le président Joe Biden, ByteDance aura 165 jours pour transférer le contrôle de TikTok à une société basée aux États-Unis. À défaut, TikTok serait retiré des boutiques d'applications américaines, notamment celles d'Apple, de Google et de Samsung.

Lire également – TikTok : les français passent 40h par mois sur l’application Android du réseau social

Et si TikTok était essentiel pour éduquer les enfants ?

Le rapport relate l'histoire d'une enseignante d'une petite ville du Sud qui s'est tournée vers TikTok pour faire participer ses élèves à des cours de grammaire. Son succès sur la plateforme a été fulgurant, puisqu'elle compte aujourd'hui 5,8 millions de followers. Elle s'inquiète du fait qu'une interdiction priverait les gens de l'accès à des “vidéos éducatives de haute qualité” qui leur ont permis d'améliorer leur éducation.

Le Dr Youn, chirurgien plasticien qui compte 8,4 millions d'adeptes sur TikTok, partage ce sentiment, soulignant le rôle de la plateforme dans la diffusion d'informations et l'éducation. Un autre créateur, qui compte plus d'un million de followers, utilise TikTok pour éduquer les jeunes sur des sujets tels que la positivité du corps et l'identité transgenre.

Cependant, tout le monde ne partage pas ces préoccupations. Karen North, professeur à l'université de Californie du Sud, met en garde contre les risques pour la vie privée associés à TikTok. Elle souligne que le véritable problème réside dans les informations personnelles que les utilisateurs partagent volontairement avec une entité qui ne respecte pas les normes de protection de la vie privée en vigueur aux États-Unis.