TikTok ne fait rien pour empêcher les enfants de moins de 13 ans de s’inscrire sur la plateforme

Il est de notoriété commune qu’il est aisé pour un enfant n’ayant pas l’âge minimum requis de s’inscrire sur un réseau social. Mais il semblerait que TikTok soit encore plus laxiste sur la modération de ses comptes. Selon une enquête du Guardian, une simple mention de ses parents dans la description du profil suffit à éviter d’être banni de l’application.

Depuis plusieurs mois, TikTok est dans le viseur des autorités de régulation pour sa gestion des données de ses utilisateurs les plus jeunes. Le Royaume-Uni a frappé en premier, en infligeant une amende de 14,5 millions d’euros au géant chinois. Le pays a été suivi par l’Irlande, bien plus sévère puisque son équivalent local de la CNIL a sanctionné le réseau social d’une amende de 345 millions d’euros. Pourtant, tous ces rappels à l’ordre ne semblent pas pousser TikTok à prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants.

The Guardian a ainsi enquêté sur la manière qu’a TikTok d’appréhender les comptes créés par des utilisateurs de moins de 13 ans, soit l’âge légal minimum requis pour s’inscrire sur le réseau social. Or, bien souvent, celui-ci se refuse à supprimer les comptes en question, même lorsque ces derniers affichent très clairement leur âge. La raison ? Tous prétendent être supervisés par leurs parents, même lorsqu’une preuve ne vient pas appuyer ces propos.

TikTok ne bannit pas les comptes d’enfants même lorsqu’ils sont trop jeunes

Le journal britannique a ainsi pu consulter un échange entre les équipes de modération, regroupant environ 70 employés de TikTok, à propos d’un compte appartenant à un enfant de 12 ans. Celui-ci mentionne clairement son âge dans sa biographie, mais précise que son compte est surveillé par ses parents. L’un des employés demande à ses collègues s’il doit ou non supprimer son compte, conformément aux règles de la plateforme.

La réponse est on ne peut plus claire : si l’enfant est supervisé par ses parents, alors il peut rester sur TikTok. Selon The Guardian, les modérateurs se sont également mis d’accord lors d’une réunion interne pour ne pas bannir les enfants de moins de 13 ans dès lors qu’un parent apparaît dans une de ses vidéos. « Il est incroyablement facile d’éviter de se faire bannir si l’on n’a pas l’âge requis. Une fois qu’un enfant a appris comment cela fonctionne, il en parlera à ses amis », témoigne un employé.

TikTok irait même jusqu’à protéger certains pourtant clairement trop jeunes pour utiliser l’application. Le réseau social appliquerait ainsi des étiquettes « top créateur » sur certains profils pour demander aux modérateurs d’être moins sévère sur les vidéos publiées. Sur l’un des comptes affublés de cette étiquette, l’enfant demande aux annonceurs de « lui envoyer un message privé pour une collaboration ». Une de ses vidéos contient dans la description le hashtag #titktokdontbanme (« TikTok, ne supprime pas mon compte »). TikTok impose pourtant d’avoir 16 ans pour pouvoir envoyer des messages privés. Le compte en question compte moins de 2000 abonnés.

« Ces allégations concernant les politiques de TikTok sont fausses ou fondées sur des malentendus, tandis que le Guardian ne nous a pas donné suffisamment d’informations sur ses autres allégations pour que nous puissions enquêter », a réagi un porte-parole du réseau social. « Nos lignes directrices communautaires s’appliquent de la même manière à tous les contenus sur TikTok et nous n’autorisons pas les mineurs de moins de 13 ans sur notre plateforme. » Sur son site, la plateforme affirme avoir supprimé 18 millions de comptes ne respectant pas l’âge minimum requis.

