TikTok : les français passent 40h par mois sur l’application Android du réseau social

Le réseau social chinois TikTok a beaucoup de succès en France. À tel point que l'on passe 40 heures par mois rien que sur son application Android selon le dernier Digital Report.

Qui ne connait pas TikTok ? Ce célèbre réseau social chinois proposant un flux infini de courtes vidéos verticales. Même si vous n'y avez jamais mis les pieds, vous en avez forcément entendu parler, ne serait-ce que pour ses démêlés avec l'Europe qui craint pour la sécurité des enfants sur la plateforme. Mais malgré tous les déboires qu'il peut connaître, TikTok reste très populaire à travers le monde. En France, le dernier Digital Report de We Are Social et Meltwater montre justement à quel point.

S'intéressant aux Français connectés entre 16 et 64 ans, il révèle notamment que ces derniers passent environ 40h par mois uniquement sur l'application Android de TikTok (38 heures et 38 minutes exactement). C'est presque le double de l'an dernier, 21 heures et 24 minutes. Le chiffre est d'autant plus impressionnant que TikTok n'est que la 6e plateforme préférée des Français. Seuls 39,4 % d'entre eux s'y connectent tous les mois. Bien moins que Facebook qui obtient la première place avec 72,3 %.

Les français passent en moyenne 40h par mois sur l'application Android de TikTok

En terme de temps d'utilisation mensuel, TikTok est très largement devant. En deuxième position, on trouve YouTube avec un maigre 16h50, suivi de Facebook et ses 14h09. Autrement dit : il y a relativement peu de monde qui se rend sur TikTok chaque mois en France, mais ces personnes y restent très longtemps en proportion. Et n'oublions pas que l'on pourrait dans l'absolu y ajouter les chiffres de l'application iOS et de la version Web, non mesurés dans l'étude.

TikTok semble donc réussir son pari initial, à savoir accrocher ses utilisateurs et les captiver pendant des heures devant leur écran de smartphones, ici Android. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que la plateforme envisage de mettre en place une fonctionnalité pour que vous n'ayez même plus à bouger le petit doigt.