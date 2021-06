Intel vs AMD : les processeurs Ryzen animent désormais plus de 30 % des PC des joueurs

Le dernier baromètre de Valve sur le matériel des joueurs de Steam est sorti. Pour la première fois, la part de marché des processeurs Ryzen d’AMD est supérieur à 30 %. Celle des Core i d’Intel passe sous la barre des 70 %. Côté carte graphique, les AMD est présent dans 16 % des PC, contre 75 % pour Nvidia.

Ces dernières années, nous avons constaté une forte poussée d’AMD dans le domaine des processeurs. Les Ryzen séduisent de plus en plus les consommateurs. D’abord parce que leurs performances n’ont pas à rougir face à celles des Core i d’Intel. Et ce même si Intel a tout récemment annoncé de nouveaux processeurs encore plus puissants. Ensuite parce que le prix pratiqué par AMD est très intéressant. Si bien que les Ryzen sont loués pour leur excellent rapport qualité-prix.

Et ça fonctionne. Nous en voulons pour preuve « l’enquête sur le matériel et les logiciels » éditée par la boutique de jeu Steam appartenant au développeur Valve. Cette enquête est mensuelle. Et les derniers chiffres datent de mai 2021. Ils sont donc encore tout frais. Et ils réservent une bonne surprise pour tous les amateurs d’AMD : le fondeur anime plus de 30 % des visiteurs de Steam, une population assez représentative des joueurs sur ordinateur.

AMD passe enfin au-dessus des 30 % de part de marché

La part exacte est de 30,13 %. AMD a réalisé une hausse de 0,65 point. C’est donc le premier mois qu’Intel passe en dessous des 70 %, pour atteindre les 69,86 %. « Big Blue » recule mois après mois de quelques dixièmes de pour cent. Sur le long terme, nous voyons s’effriter tout doucement la domination d’Intel.

Côté carte graphique, la part d’AMD reste stable. Les Radeon sont intégrés dans 16,18 % des PC des joueurs sur Steam. La grande majorité (75,63%) utilise des solutions Nvidia. 8,08 % utilisent un GPU d’Intel.

Les Mac sont évidemment présents sur Steam, même si la ludothèque est bien plus légère. Les joueurs sur ordinateur Apple préfèrent encore en majorité jouer sur un MacBook Pro (51,31 %), mais le MacBook Air est de plus en plus populaire, dépassant les 28 %. L’iMac est troisième, avec 15,5 %. Le Mac Mini, le Macbook et le Mac Pro sont presque négligeables.

Enfin, l’enquête s’attarde aussi sur les casques VR. Nous voyons l’extraordinaire percée de l’Occulus Quest 2, annoncé en décembre 2020. En quelques mois seulement, il est devenu le casque VR le plus populaire sur Steam, dépassant l’Occulus Rift S, le Valve Index et le HTC Vive. Il est utilisé par pratiquement trois joueurs sur dix équipés en VR.