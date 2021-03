Intel Rocket Lake S : les prix des nouveaux processeurs en fuite

Les prochains processeurs d’Intel, les Rocket Lake S, arriveront très bientôt. La 11e génération des CPU de la marque californienne devraient signer son sursaut et on peut s’attendre à les voir débarquer sur le marché d’ici le 30 mars. Les prix ont également fuité.

Intel va devoir frapper fort avec sa nouvelle génération de processeurs de bureau. En effet, le constructeur est devancé par AMD et ses Ryzen sur ce terrain et devra donc convaincre avec ses Intel Rocket Lake S, dotés d’une nouvelle architecture. Ils seront disponibles dès la fin du mois.

Présentée au CES 2021, les nouveaux processeurs de la marque étaient promis pour la première moitié de l'année. La marque va tenir ses engagements, semble-t-il, puisque les CPU seront commercialisées à partir du 30 mars prochain. Les précommandes s’ouvriront elles le 16 mars. Des dates confirmées par Intel, le 30 mars étant aussi la fin de l’embargo pour les tests.

Le prix des Rocket Lake S en fuite

Au total, ce seront quatorze références qui seront commercialisées : des Intel Core i9, i7 mais aussi i5. Le site DSO Gaming a réussi à mettre la main sur la grille tarifaire appliquée aux Etats-Unis. Les prix sont évidemment en dollars, mais cela nous donne une bonne idée des tarifs :

Core i9-11900K – $599.99 US

Core i9-11900KF – $579.99 US

Core i9-11900 – $509.99 US

Core i9-11900F – $479.99 US

Core i7-11700K – $484.99 US

Core i7-11700KF – $454.99 US

Core i7-11700 – $389.99 US

Core i7-11700F – $359.99 US

Core i5-11600K – $309.99 US

Core i5-11600KF – $279.99 US

Core i5-11600 – $264.99 US

Core i5-11500 – $234.99 US

Core i5-11400 – $214.99 US

Core i5-11400F – $179.99 US

Concernant les caractéristiques de cette série, elles ont déjà fuité il y a quelques semaines. C’est le modèle Intel Core i9-11900K qui sera le plus puissant de la gamme. Gravé en 14 nm (comme les autres), il disposera de 8 cœurs et 16 threads avec une fréquence de base de 3,5 Ghz et une fréquence boost de 5,1 Ghz.

Intel joue gros avec cette série. AMD domine de plus en plus le marché des CPU avec des Ryzen plus puissants et qui se vendent mieux. Reste à savoir comment se débrouilleront les nouveaux processeurs Intel face à cette concurrence.

