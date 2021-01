Parts de marché CPU : c’est officiel, AMD est passé devant Intel dans les PC bureau

Les parts de marché CPU se sont renversées : AMD passe numéro 1 de l'industrie sur les PC bureau, ce qui n'était pas arrivé (et encore, très brièvement) depuis maintenant 15 ans. Intel garde néanmoins un leadership net sur les ordinateurs portables. Mais pour combien de temps encore ?

On a le droit de parler de situation renversante. En peu de temps, AMD semble s'être réveillé et propose face aux processeurs Intel des alternatives plus puissantes, moins consommatrices d'énergie et moins chères. Et le succès est au rendez-vous : les derniers chiffres de l'application de benchmarks PassMark indiquent au tout début du premier trimestre 2021 que AMD détient désormais 50.8 % de parts de marché sur les PC de bureau, contre 49.2% pour Intel.

Une telle situation ne s'était pas produite depuis 15 ans, et encore, lorsque au premier trimestre 2006 AMD était passé devant son concurrent, ce n'était que l'affaire de quelques mois. Dès le trimestre suivant, Intel a renforcé l'écart, et la situation est peu ou prou restée la même jusqu'au premier trimestre 2019, avec le lancement de nouveaux processeurs Ryzen à des tarifs très compétitifs. Depuis l'écart s'est considérablement resserré, accélérant même avec le lancement de la dernière génération de CPU Ryzen gravés en 7 nm.

AMD reconquiert le marché, en commençant par les PC de bureau

Il faut dire que Intel souffre de plusieurs handicaps qui avaient jusqu'ici fait sa force. Le fondeur a toujours davantage misé sur les performances que sur la finesse de gravure, l'autonomie ou le prix. Intel fabrique lui-même son silicium ce qui implique d'importants coûts de recherche et développement, mais aussi et surtout des retards. Intel peine encore à délivrer des processeurs en 10 nm alors même que AMD vend déjà de nombreuses références en 7 nm.

Sans compter le fait que AMD développe déjà des die gravés encore plus fins, grâce aux nouvelles techniques de TSMC pour graver en 5 nm voire bientôt en 3 nm. AMD a pris la décision de fonctionner sans ses propres unités de production et confie toute la fabrication au leader du secteur, TSMC – ce qui lui délivre un avantage compétitif. En plus de cela, AMD passe à l'offensive dans plusieurs secteurs, comme celui des cartes graphiques avec les nouveaux GPU Radeon RX 6000.

Intel peut pour l'instant se consoler en regardant ses parts de marché dans les ordinateurs portables, puisque l'équipe bleue y jouit encore de 83,8% contre seulement 16,3% chez AMD. Or, rien ne dit que Intel saura se maintenir sur ce segment. Avec ses nouveaux Macs M1, par exemple, Apple montre que l'on peut faire des machines performantes bien mieux loties pour l'autonomie en passant sur architecture ARM.

Source : Tweaktown