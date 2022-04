Intel révèle par erreur les performances d’un GPU Arc encore inconnu

Intel vient de présenter en vidéo Intel Arc Control, son futur logiciel qui permettra de gérer sa carte graphique Intel Arc. Problème, certains internautes ont pu découvrir les performances d'un GPU Arc qui n'a pas encore dévoilé par la marque.

Comme vous le savez peut-être, AMD et Nvidia ne seront bientôt plus seuls à se disputer la suprématie sur le marché des cartes graphiques. En effet, Intel a annoncé en août 2021 son arrivée prochaine dans le secteur des GPU avec la gamme Intel Arc. Les ambitions du constructeur sont affichées : venir concurrencer les Nvidia GeForce et AMD Radeon en proposant des cartes graphiques capables notamment de prendre en charge le Ray Tracing.

Ce 30 mars 2022, Intel a lancé une première gamme de puces graphiques Intel ARC Archemist 3, 5 et 7, dédiées exclusivement aux PC portables. Néanmoins, seules les Intel Arc 3 sont disponibles pour le moment. En effet, il faudra attendre l'été 2022 pour trouver des PC équipés des Intel Arc 5 et 7.

Concernant les cartes dédiées aux PC de bureau, Intel a récemment annoncé leur report de sortie au 3e trimestre 2022. On se doute que la pénurie actuelle de puces informatiques, les problèmes sur les sites de production et le rebond de l'épidémie de Covid-19 dans certaines régions, notamment en Chine, ont poussé l'entreprise à agir de la sorte.

Intel dévoile par erreur les performances d'un GPU ARC inconnu

En parallèle du lancement des Intel ARC Archemist, l'équipe bleue a également levé le voile sur Intel ARC Control, le logiciel qui permettra aux joueurs de paramétrer leur carte graphique ARC, à l'image ce que propose déjà AMD avec la suite AMD Radeon et Nvidia avec le GeForce Experience.

Seulement, les spectateurs les plus vigilants ont fait une découverte intéressante. Durant l'espace de quelques secondes seulement, Intel a dévoilé par erreur les performances d'un GPU ARC encore inconnu au bataillon. On y voit notamment qu'avec un taux d'utilisation de 99,46 %, le GPU affiche une fréquence de 2250 MHz, le tout pour un TDP de 172 W et une température de la puce de 80° C. Quant à l'horloge de la VRAM, elle tourne à une fréquence de 1093 MHz. Comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran, certaines données restent toutefois inconnues, et il faudra patienter avant d'en savoir plus sur ce GPU ARC inédit.