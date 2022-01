Intel Arc A380 : premiers benchmarks, la carte graphique s’attaque au RTX 3050 Ti !

Intel s'apprête à lancer l'Arc A380, une carte graphique entrée de gamme. En amont de l'annonce, une série de benchmarks sont venus lever le voile sur les performances du GPU. De plus, un nouvel aperçu de la fiche technique a fait son apparition en ligne.

Dans le courant de l'été 2021, Intel a annoncé son arrivée sur le marché des cartes graphiques. Le géant mondial des semi-conducteurs s'est engagé à concurrencer AMD et Nvidia avec une gamme de GPU entièrement basés sur l'architecture Alchemist, les Intel Arc.

Dans les mois suivant l'annonce, nous en avons appris davantage sur ses nouvelles cartes graphiques. D'après la liste complète des noms des modèles, Intel va lancer deux cartes Arc A380 et A350 pour les versions bureau, tandis que les versions portables s'appellent A370M et A350M.

Premiers benchmarks de l'Arc A380 d'Intel

Plus abordable et moins véloce, l'Arc A380 représente l'entrée de gamme d'Intel. Elle est déjà apparue à quelques reprises sur la toile, confirmant une partie de sa fiche technique. Nous avons notamment découvert que la carte embarque un GPU Alchemist (Xe-HPG DG2) avec 128 unités de calculs, 4,6 ou 8 Go de mémoire VRAM GDDR6 et une interface bus de 96/64 bits.

Plus récemment, la carte est apparue dans une série de benchmarks sur SiSoftware, célèbre logiciel de benchmarking. Comme vous pouvez le voir sur le tableau ci-dessous, l'Arc A380 propose des performances dignes d'une carte entrée voire milieu de gamme. Le GPU est ainsi parvenu à se hisser jusqu'à 2869 Mpix/s dans certains benchmarks récents.

Au vu des performances affichées par la carte graphique, l'Arc A380 d'Intel devrait venir concurrencer des solutions comme les GeForce RTX 3050 Ti et GeForce RTX 3050 de Nvidia. Les cartes graphiques oscillent en effet entre 2870 Mpix/s et 2978 Mpix/s.

En parallèle, un leaker chinois réputé dans le secteur a évoqué les spécifications du GPU sur son compte Twitter, rapporte VideoCardz. Apparement, la carte graphique embarque bien 128 unités d'exécution et 1024 unités d'ombrage FP32. Elle exploiterait donc l’intégralité du GPU DG2-128 et la fréquence Boost du GPU atteindrait les 2,45 GHz.

Lire aussi : Intel promet des cartes graphiques Arc dédiées au minage de cryptomonnaies

Pour mémoire, Intel ne devrait pas tarder à annoncer ses nouvelles cartes graphiques. La présentation pourrait avoir lieu dans le cadre du CES, le salon de la technologie de Las Vegas qui fermera ses portes ce 7 janvier 2022. On vous en dit plus dès que possible.

Source : VideoCardz