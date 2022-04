Intel repousse la sortie des Arc Alchemist à l’été 2022, les cartes graphiques déjà obsolètes ?

Les joueurs ne sont pas prêts de voir débarquer les versions desktop des Arc Alchemist. Selon les informations de VideoCardz, les cartes graphiques ne devraient pas être commercialisées avant la fin du second semestre 2022, suite à un énième report de la part du constructeur. Or, à cette date, les très attendues RTX 4000 de Nvidia devraient être déjà disponibles depuis plusieurs mois.

Août 2021 : Intel prend tout le monde par surprise en annonçant l’arrivée de ses propres cartes graphiques. À l’époque, la sortie des dénommées Arc Alchemist est prévue pour début 2022. Force est de constater aujourd’hui que le projet a pris du retard. Malgré de nombreuses fuites, dévoilant tour à tour son design et sa fiche technique, la carte graphique ne semble pas prête à être commercialisée. En février dernier, le constructeur annonce que leur lancement est repoussé au second semestre 2022, sans plus de précisions.

La situation semble encore plus problématique que prévu. En effet, d’après les informations obtenues par VideoCardz, un nouveau report pourrait amener Intel à présenter ses A770, A750, A580 et A380 à la fin du second trimestre, voire au début du troisième trimestre. Autrement dit, il faudra probablement attendre cet été avant d’avoir un aperçu officiel des GPU. Une stratégie qui pourrait porter un coup fatal à ces derniers. En effet, cette période a déjà été choisie par Nvidia pour le lancement de ses RTX 4000.

Intel risque un immense bide en repoussant encore la sortie des Arc Alchemist

Nul besoin de préciser que la prochaine génération de RTX sera un véritable raz-de-marée dans le monde gaming. Deux fois plus puissantes que les RTX 3000, 24 Go de RAM GDDR6, gravure en 5 nm, leur fiche technique a de quoi faire pâlir la concurrence. Avec son ciblage bien plus orienté vers l’entrée de gamme, les Arc Alchemist se risquent donc à une comparaison très peu avantageuse si leur sortie fait face à celle des RTX 4000.

Pour l’heure, seules les versions laptop sont disponibles, uniquement en Corée du Sud. Leur diffusion à l’échelle mondiale est prévue pour mai, peut-être juin prochain, mais là encore le flou demeure. Intel ne semble pas vraiment enclin à communiquer sur ses cartes graphiques, qui selon plusieurs rumeurs rencontreraient un problème au niveau logiciel.

