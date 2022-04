GeForce RTX : marre de chercher une carte graphique ? Nvidia a la solution

Pour faciliter la tâche de ses clients qui cherchent à acquérir l'une des dernières GeForce RTX 3000, Nvidia vient de lancer une toute nouvelle plateforme. Baptisée Restocked et Reloaded, elle se présente comme un agrégateur des meilleurs offres du moment autour des derniers GPU de la marque. La liste des produits affichés sera mis à jour toutes les semaines d'après les dires de Nvidia.

On ne vous apprend rien, avec la pénurie actuelle de semi-conducteurs, de nombreux acteurs de l'industrie du high-tech et de l'automobile éprouvent de grandes difficultés pour s'approvisionner en composants. Résultat, la production s'en retrouve ralentie et certains produits particulièrement demandés comme la PS5, la Xbox Series X ou encore les derniers GPU de Nvidia sont disponibles au compte-goutte.

Et bien entendu, cette rareté se traduit par une envolée des prix, pratiquée à la fois par les revendeurs partenaires et surtout par les scalpers qui se jettent sur les quelques exemplaires disponibles pour les revendre ensuite à prix d'or. De son côté, Nvidia a bien essayé de remédier à la situation, en sortant notamment une réédition de la GeForce RTX 2060 avec 12 Go de RAM cette fois-ci.

L'arrivée de la GeForce RTX 3050 en début d'année 2022 était également synonyme d'espoir pour les joueurs, mais malheureusement, le GPU d'entrée de gamme s'est très vite retrouvé à des prix astronomiques sur la toile, affiché parfois à plus de 550 €. On est loin des 279 € demandés par le constructeur. Malgré tout, Nvidia a promis qu'il y aura plus de stock de RTX 3000 d'ici juillet 2022.

Nvidia veut aider les joueurs à trouver une RTX 3000 au meilleur prix

En attendant, l'équipe verte a décidé d'agir pour faciliter la recherche des joueurs. En effet, Nvidia annonce ce jeudi 14 avril 2022 le lancement d'une nouvelle plateforme baptisée Restocked et Reloaded. Le principe est simple : cette plateforme fait office d'agrégateur et liste les meilleures offres disponibles sur la toile.

Nvidia explique avoir travaillé avec ses partenaires pour repérer facilement les meilleurs prix du marché. Attention toutefois, ne vous attendez pas à trouver des GeForce 3080 au prix constructeur, mais les tarifs affichés restent bien plus raisonnables que ceux que l'on trouve un peu partout. Voici quelques exemples des produits proposés par Nvidia sur sa nouvelle plateforme :

EVGA GeForce RTX 2060 6Go SC Gaming à 379,90 €

ASUS Dual GeForce RTX 3060 OC à 449,00 €

Gygabyte GeForce RTX 30710 Ti Gaming OC à 809,99 €

PC gaming Aether Powered by Asus (RTX 3050, SoC i5-10400F, 16 Go de RAM DDR4, SSD NVMe 500 Go) à 899 €

MSI GeForce RTX 3080 Ti Gaming X Trio à 1459,99 €

D'après Nvidia, la liste des offres sera mis à jour chaque semaine, plus précisément tous les jeudi en milieu d'après-midi. Ne reste plus qu'à espérer que les offres soient plus intéressantes lors des prochaines semaines. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond pour l'instant, il faut bien le reconnaître. Mais l'initiative est toujours bonne à prendre, n'est-ce pas ?