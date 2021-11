Nvidia RTX 4000 Ada Lovelace : les cartes graphiques arrivent en 2022 avec une gravure 5 nm

Nvidia prépare déjà l’arrivée de la prochaine génération de cartes graphiques RTX 4000, que l’on connaît pour l’instant sous le nom de code « Ada Lovelace ». Une partie de leur fiche technique a déjà fuité.

D’après un récent rapport de DigiTimes, les usines taïwanaises partenaires de NVIDIA se préparent déjà à produire les prochains GPU haut de gamme de Nvidia, les RTX 4000 ou « Ada Lovelace ». Les GPU devraient être lancés en fin d’année 2022, et gravés en 5 nm par TSMC. On peut donc s’attendre à une forte augmentation des performances par rapport aux GPU Ampere RTX 3000, qui étaient eux gravés en 8 nm.

Pour l’instant, nous n’avons que peu d’informations concernant la nouvelle génération de cartes graphiques de Nvidia, mais celles-ci pourraient utiliser un GPU AD102. Il fonctionnerait à une fréquence de 2,5 GHz (2,3 GHz de boost moyen). On peut également s’attendre à un bus de 384 bits et jusqu’à 24 Go de RAM GDDR6X à 21 Gbps, soit autant que la RTX 3090 actuelle.

Les RTX 4000 seraient deux fois plus puissantes et gourmandes que les RTX 3000

D’après les fuites précédentes, on peut s’attendre à ce que les RTX 4000 doublent les performances des RTX 3000, et que celles-ci soient également deux fois plus gourmandes en énergie. En effet, celles-ci devraient être équipées du nouveau connecteur PCI Express 5.0 et d’un port 16 pins, qui permettrait de délivrer jusqu’à 600 W aux cartes graphiques. À titre de comparaison, la RTX 3090 annonce un TDP de « seulement » 350 W, soit près de 2 fois moins.

Le leaker @Greymon55 avait également évoqué sur son compte Twitter des performances comprises entre 85 et 92 TFlops pour la carte graphique la plus puissante, contre 37 TFlops pour la GeForce 3090. On s’attend également à 18 432 cœurs CUDA, contre seulement 10 496 sur la carte graphique la plus puissante de la génération Ampere.

AD102

5nm TSMC

144SM 18432CUDA

384bit 24G GDDR6X 21Gbps?

2.3~2.5GHz?

85~92T FP32? — Greymon55 (@greymon55) November 9, 2021

Il faudra encore se montrer patient avant de pouvoir découvrir les RTX 4000, puisque celles-ci n’arriveront qu’en juillet 2022. On s’attend à ce qu’elles souffrent des mêmes problèmes de pénurie de semi-conducteurs que la génération actuelle, puisque Nvidia a déjà annoncé que les problèmes d’approvisionnements continueront pendant toute l’année 2022. Leur prix devrait donc exploser seulement quelques jours après leur sortie, et il faut déjà s'attendre à des ruptures de stock rapides.

Source : DigiTimes