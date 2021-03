Intel relance les publicités Mac vs PC pour se moquer d’Apple

Intel a lancé une nouvelle campagne de publicité pour vanter les mérites des PC (et par extension de ses processeurs) et elle joue sur la nostalgie. En effet, elle reprend le format des célèbres pubs «Mac vs PC » des années 2000, mais cette fois en inversant le rapport de force.



Dans les années 2000, Apple veut vanter les qualités de ses Mac par rapport au PC. La firme de Cupertino lance alors la campagne « Mac vs PC », devenue légendaire. Intel la reprend aujourd’hui à son compte… pour les mettre à l’avantage du PC.

Souvenez-vous, à l’époque, la publicité mettait en scène deux personnages. Le premier était un « nerd » en costume un peu ridicule dans un costume trop grand et symbolisait le monde du PC. Impossible de ne pas y voir une caricature de Bill Gates. Le second était joué par Justin Long (Die Hard 4, Dodgeball), un mec « cool » représentant les Mac. Inutile de vous dire qui était mis en avant ici.

Intel relance le Mac vs PC

Pour sa nouvelle campagne, Intel est allé rechercher Justin Long, mais cette fois, les choses sont un peu différentes. L’acteur ne défend plus les couleurs d’Apple, mais bien celles du PC. A travers cinq spots, la marque californienne cherche à montrer la supériorité du PC par rapport aux ordinateurs d’Apple. Sur ce point, on vous laisse seuls juges.

Plus question pour l’acteur de se présenter comme « I’m a Mac », puisque tous spots commencent par « Salut, je suis Justin. Juste une personne réelle qui va faire la comparaison entre les Mac et les PC ». La mauvaise foi est bien évidemment de mise : nous sommes dans une publicité et il faut aller droit au but. Par exemple, l’un des spots vante les mérites du format PC amovible alors que chez Apple, nous devons avoir un MacBook, un iPad, un clavier, un stylet, un dongle… D’autres spots mettent en avant la possibilité de jouer sur PC et le choix offert par les ordinateurs avec un processeur Intel Core.

Une campagne de pub qui montre qu’Intel veut convaincre et est prêt à tous les coups bas en termes de marketing, quitte à singer l’entreprise dont il se moque.