Intel ne couvre plus les dégâts causés par l’overclocking

Intel a décidé de mettre fin à son service Performance Tuning Protection Plan. Il s'agissait d'une extension de garantie optionnelle proposée par le constructeur pour couvrir des dégâts causés par l'overclocking des processeurs.

C'est la fin d'une époque chez Intel. Tandis que la marque s'est récemment retirée du marché des SSD, l'équipe bleue annonce ce jeudi 4 mars 2021 la clôture de son service Performance Tuning Protection Plan (PTTP). Il s'agissait d'une extension de garantie optionnelle proposée par le constructeur pour couvrir les dégâts causés par l'overclocking des processeurs.

La technique de l'overclocking consiste à augmenter la fréquence d'un processeur au-delà des limites du bridage imposé par le fabricant. Ce procédé permet de booster les performances de l'appareil et par extension de calculer davantage d'instructions à la seconde. Seulement, et si l'overclocking n'est pas opéré avec parcimonie, les composants peuvent surchauffer et provoquer des dommages irréversibles.

Sachant cela, l'extension de garantie proposée par Intel était assez unique en son genre dans l'industrie, compte tenu des risques que peut engendrer l'overclocking. Lancé en 2012, le Performance Tuning Protection Plan permettait à l'époque, contre 20 à 35 dollars, de bénéficier d'une garantie spéciale qui couvrait uniquement les dommages causés par l'overclocking. Chose que la garantie standard Intel ne couvre pas.

Les garanties PTTP en cours seront honorées

Cette garantie devait être achetée dans l'année qui suivait l'achat du processeur, et l'utilisateur pouvait prétendre à un seul remplacement. Sa validité couvrait la durée de la garantie standard d'Intel, soit trois ans à partir de la date d'achat du processeur. Il faut préciser que cette garantie se destinait principalement aux utilisateurs avertis, aux “overclockers” de l'extrême et aux propriétaires des processeurs Intel de la série K et X sortis en 2012. Ces Soc avaient la particularité d'offrir un coefficient multiplicateur débloqué, ce qui facilite justement l'overclocking.

Seulement, le Performance Tuning Protection Plan est désormais de l'histoire ancienne comme le précise la marque sur son site officiel : “Le Performance Tuning Protection Plan a été interrompu. Les clients overclockant leur processeur avec de plus en plus d'assurance, nous constatons une baisse de la demande pour autour de la garantie PTTP. En conséquence, Intel ne proposera plus de garantie PTTP à partir du 1er mars 2021 […] Toutes les garanties PTTP en cours continueront à être honorées pendant toute la durée de la période de garantie du processeur”, assure Intel.