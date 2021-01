Intel Rocket Lake-S : le prix en euros des prochains Core i5, i7 et i9 fait surface

Intel doit prochainement lancer ses nouveaux Core i9, i7 et i5 Rocket Lake-S 11e génération. Intel revient à un décompte de coeurs plus raisonnable et semble contenir l'augmentation des prix sous les 3% par rapport à la génération précédente.

Le prix de la 11e générations de processeurs Intel Rocket Lake-S pour PC de bureau viennent de fuiter grâce à un revendeur néerlandais. Dans l'ensemble Intel revient à un décompte de coeurs et de threads plus modeste.

Les prochains Core i9, i7 et i5 les plus haut de gamme devraient adopter au maximum 8 coeurs / 16 threads contre jusqu'à 10 coeurs et 20 threads sur la génération précédente. Les prix augmentent légèrement sur l'ensemble de la gamme, mais cette hausse reste contenue sous les 3% (2,8%).

Intel Rocket Lake-S : les tarifs baissent un peu sur le haut de gamme

En fait, Intel semble avoir légèrement augmenté les prix de son entrée de gamme, et plus fortement les prix du milieu de gamme pour baisser les tarifs sur les Core i9 les plus capables. Le Core i9-11900K le plus puissant est près de 9% moins cher que la génération précédente – avec comme on vous le disait toutefois un coeur et deux threads en moins.

Intel réagit à un marché qu'il est en train de perdre à son concurrent AMD. En janvier 2021, AMD est en effet passé devant Intel en parts de marché sur le segment PC de bureau. Intel garde néanmoins l'avantage sur les PC portables avec 85% de parts de marché, pour le moment.

Voici la liste des tarifs en euros pour la prochaine génération de processeurs Intel Rocket Lake-S :

Core i9-11900K : 500 € (8,9% de baisse)



: 500 € (8,9% de baisse) Core i9-11900KF : 476 € (6,1% de baisse)

: 476 € (6,1% de baisse) Core i9-11900 : 408 € (7,6% de baisse)

: 408 € (7,6% de baisse) Core i9-11900F : 384 € (3,9% de baisse)

: 384 € (3,9% de baisse) Core i7-11700K : 377 € (14,6% de hausse)

: 377 € (14,6% de hausse) Core i7-11700KF : 353 € (11,7% de hausse)

: 353 € (11,7% de hausse) Core i7-11700 : 306 € (4,1% de hausse)

: 306 € (4,1% de hausse) Core i7-11700F : 282 € (4,1% de hausse)

: 282 € (4,1% de hausse) Core i5-11600K : 243 € (4,3% de hausse)

: 243 € (4,3% de hausse) Core i5-11600KF : 219 € (4,3% de hausse)

: 219 € (4,3% de hausse) Core i5-11600 : 207 € (6,7% de hausse)

: 207 € (6,7% de hausse) Core i5-11500 : 188 € (6,8% de hausse)

: 188 € (6,8% de hausse) Core i5-11400 : 169 € (6,3% de hausse)

: 169 € (6,3% de hausse) Core i5-11400F : 146 € (2,1% de hausse)

Lire également : Intel, AMD – le patron de ARM jubile face au succès de Apple et de ses Macs M1

Bien sûr ces prix ne sont peut être pas définitifs, et sont susceptibles d'évoluer légèrement d'ici la sortie des processeurs. Mais cela permet de se donner une première idée assez précise des tarifs cette année. Intel peut-il reprendre l'avantage sur AMD ? Partagez votre avis dans les commentaires.

Source : TechPowerUp