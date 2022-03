Le Ryzen 7 5800X3D d’AMD est le meilleur processeur pour le gaming, mais n’est pas overclockable

AMD a récemment annoncé son nouveau processeur Ryzen 7 5800X3D, qu’il qualifie comme le meilleur processeur pour le gaming. Cependant, les fans seront déçus d’apprendre qu’il ne sera pas overclockable.

Le nouveau Ryzen 7 5800X3D est extrêmement similaire au modèle Ryzen 7 5800X original, avec huit cœurs, 16 threads et la compatibilité avec le socket AM4 d'AMD. Cependant, le Ryzen 7 5800X3D d'AMD est doté d’un atout majeur qui pourrait bien séduire les joueurs. En effet, il sera le premier processeur grand public doté de la fonction 3D V-Cache.

Celle-ci permet de faire passer le cache L3 de 32 à 96 Mo. La société affirme que ce cache supplémentaire devrait se traduire par une augmentation d'environ 15 % des performances globales par rapport au Ryzen 5900X, alors que celui-ci propose pourtant 12 cœurs et 24 threads. Grâce à ces performances supplémentaires, AMD a affirmé en janvier que le 5800X3D surpassera à la fois le Ryzen 9 5900X et le Core i9 12900K d'Intel dans les jeux en 1080p, et a partagé lors de sa conférence les résultats de ses propres tests qui montent effectivement que la puce a un léger avantage sur la concurrence sur certains titres.

Le Ryzen 5 5800X3D excelle en jeu, mais ne supporte plus l’overclocking

Bien que l’ajout du 3D V-cache donnera un véritable coup de fouet aux performances de la puce par rapport à la concurrence, cette nouvelle technologie signifie qu'il devra sacrifier certaines caractéristiques clés telles que la prise en charge de l'overclocking. En effet, dans une interview avec Hothardware, le directeur du marketing technique d'AMD, Robert Hallock, a confirmé la mauvaise nouvelle.

Selon lui, si les puces peuvent effectivement atteindre jusqu'à 1,5-1,6V avec l'overclock, la pile 3D V-Cache qui se trouve au-dessus des cœurs Zen 3 est limitée à 1,35V et elle fonctionne déjà à sa limite en sortie de boîte. Le Ryzen 7 5800 X3D ne survivrait donc pas si les utilisateurs essayaient d’appliquer une tension supérieure avec un overclocking.

Quoi qu’il en soit, les fans du géant rouge devraient être ravis de voir AMD tenir tête aux nouvelles puces Alder Lake de 12e génération d’Intel. Le Ryzen 7 58003DX arrivera le 20 mars prochain au même prix que le Ryzen 5800X à son lancement, c’est-à-dire 449 dollars. En France, le tarif recommandé devrait être fixé à 459 euros, mais la pénurie mondiale de semi-conducteurs pourrait bien faire s’envoler le prix des premiers exemplaires.