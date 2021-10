Intel Core i9-12900K : le processeur déjà testé avant son lancement, il explose le Ryzen 9 5950X

Alors qu’Intel n’a toujours pas dévoilé ses nouveaux processeurs Alder Lake, prévus pour le quatrième trimestre de cette année, la puce haut de gamme i9-12900K a déjà été testée dans plusieurs benchmarks.

Sur le réseau social chinois Bilibili, un internaute a déjà partagé son test de la nouvelle carte graphique Radeon RX 6600 d’AMD, qui devrait être vendue aux alentours de 479 euros en France. Le problème, c’est que celle-ci était associée à un processeur qui n’a pas encore été officiellement dévoilé, l’Intel Core i9-12900K.

Cette douzième génération de processeurs d’Intel semble très prometteuse, puisqu’elle est la première à utiliser la gravure SuperFin 10 nm. On retrouve également un nouveau socket LGA1700 compatible avec la RAM DDR5, mais aussi du PCIe 5.0. L’amélioration la plus notable est sans doute l’architecture hybride big.Little, qui associe 8 cœurs Golden Cove et 8 cœurs Gracemont. Aussi appelés respectivement P-Core (Performance) et E-Core (Efficacité), ces derniers s’annoncent aussi puissants que Skylake, mais 80 moins énergivores.

L’Intel Core i9-12900K surpasse le Ryzen 9 5950X dans les benchmarks

Dans son test, l’internaute utilise ce qui semble être une carte mère ASRock Z690 Steel Legend avec de la mémoire vive DDR4-3866 de ZADAK en mode Gear 1 avec des timings CL14-14-14-34-2T ainsi qu’un ventirad standard.

Le processeur est d’abord testé sur le célèbre benchmark 3DMark Time Spy, sur lequel il obtient un score impressionnant de 17 915 points. En comparaison, le Ryzen 9 5950X d’AMD tourne généralement autour des 14 000 points.

L’internaute teste ensuite le processeur pour le gaming dans Forza Horizon 4. L’Intel Core i9-12900K obtient 193 FPS en 1080p avec la Radeon RX 6600, et fait donc mieux que le Ryzen 9 5950X qui obtient lui 189 FPS avec les mêmes paramètres sous Windows 10 Pro. Sur CS:GO, la configuration atteint les 507 FPS, et obtient en moyenne 112 FPS sur Shadow of the Tomb Rider. Enfin, l’utilisateur obtient 93 FPS toujours en 1080p sur Far Cry 6, et 252 FPS sur Rainbow Six Siège.

Les nouvelles puces d’Intel s’annoncent donc plus puissantes que leurs équivalentes chez AMD, mais le géant rouge devrait bientôt contrattaquer au début de l’année prochaine avec ses nouveaux processeurs Zen 3 améliorées, qui promettent une augmentation des performances d’au moins 15 %. On retrouvera aussi à la fin de l’année prochaine les nouvelles puces Zen 4 qui s’annoncent révolutionnaires.

