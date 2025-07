Les utilisateurs Android dénoncent ce phénomène qui rend leurs écrans insupportables

Un effet méconnu, présent sur la plupart des smartphones récents, agace de plus en plus d’utilisateurs Android. Ce phénomène invisible à l’œil nu peut provoquer maux de tête ou nausées chez certaines personnes. Un signal d’alarme vient d’être lancé pour forcer Google à réagir.

Depuis plusieurs années, les fabricants de smartphones cherchent à afficher des couleurs toujours plus vives et variées sur leurs écrans. Pour y parvenir, beaucoup ont recours à une technique appelée “temporal dithering”, ou tramage temporel en français. Cette méthode consiste à faire clignoter des sous-pixels très rapidement pour simuler des couleurs supplémentaires. Si cette approche permet d’améliorer l’affichage à moindre coût, elle provoque aussi des désagréments sérieux chez certains utilisateurs sensibles.

Le tramage temporel peut entraîner des migraines, des nausées ou une gêne visuelle persistante. Contrairement au PWM, qui est parfois indiqué dans les caractéristiques, celui-ci n’est presque jamais mentionné officiellement. Résultat : il est très difficile de savoir si un modèle en est équipé avant l’achat. Même des téléphones haut de gamme comme les derniers Samsung Galaxy S25, les Google Pixel 9 Pro Fold ou les modèles OnePlus récents intègrent ce type d’écran. Un rapport officiel, déposé sur le suivi des bugs d’Android (AOSP), vient d’alerter Google sur les conséquences de cette technique. En quelques jours, des dizaines d’utilisateurs ont soutenu cette demande pour exiger une option de désactivation.

Le tramage temporel force certains utilisateurs à abandonner leur smartphone

Aujourd’hui, ceux qui sont sensibles à ces effets n’ont quasiment aucune alternative. Les fabricants ne donnent pas d’information précise sur le taux de clignotement ni sur les zones de l’écran concernées. En pratique, il faut tester soi-même avec un microscope ou une caméra au ralenti pour détecter les changements rapides de couleur. Des marques comme TCL ont commencé à proposer la désactivation du tramage temporel sur certaines tablettes, mais ces options restent exceptionnelles. Pour la majorité des téléphones Android récents, aucun réglage ne permet encore d’éviter ce phénomène.

Face à cette situation, les utilisateurs demandent une vraie solution d’accessibilité pour désactiver le tramage temporel et protéger les personnes les plus vulnérables. Sans cette option, beaucoup sont contraints d’abandonner les smartphones modernes ou de se tourner vers des modèles à encre électronique, peu adaptés à un usage quotidien. Alors que les écrans se perfectionnent techniquement, le confort visuel et la santé des utilisateurs ne doivent pas être négligés. Il reste à voir si Google et les fabricants répondront à cet appel pour garantir des appareils vraiment utilisables par tous.