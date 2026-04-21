Instagram : un bug étonnant fait complètement disparaître les couleurs du réseau social

Depuis quelques jours, des utilisateurs d'Instagram s'inquiètent de voir leurs photos transformées en noir et blanc après avoir été postées. Le réseau social a confirmé qu'il s'agit d'un bug, qui ne devrait pas tarder à être corrigé. Le problème se situe au niveau du traitement de la technologie HDR. On vous explique ce qu'il se passe.

Si vous comptiez profiter du printemps pour enfin remettre un peu de couleur dans votre feed Instagram, c'est raté. Un phénomène étrange frappe Instagram depuis ce week-end. Après avoir publié leur photo, certains utilisateurs se rendent compte que celle-ci a perdu toutes ses couleurs. Alors qu'ils n'ont pas sélectionné de filtre noir et blanc, c'est pourtant bien le rendu qu'Instagram a décidé d'appliquer sur (presque) tous les clichés.

Encore plus étrange, toutes les photos ne seraient pas affectées par ce problème, ce qui a mené plusieurs internautes à faire leur propre hypothèse. Le réseau social a fini par prendre la parole en confirmant à nos confrères d'Engagdet qu'un bug est bien à l'origine de ce “filtre” noir et blanc. D'après la plateforme de Meta, un problème serait survenu dans le traitement des photos HDR.

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Pourquoi Instagram transforme toutes vos photos en noir et blanc

Pour rappel, le HDR est une technologie qui permet d'afficher un plus grand nombre de couleurs sur une image (son nom signifiant littéralement “plage dynamique élevé”), et donc un meilleur contraste et des détails plus profonds. Seulement voilà, son utilisation suppose une prise en charge particulière de la part des plateformes et du matériel. Tous les écrans ne sont par exemple pas capables d'afficher du contenu en HDR.

Voilà qui explique pourquoi de nombreux utilisateurs ont été impactés, la plupart des smartphones récents pouvant désormais prendre des photos en HDR. Instagram affirme avoir depuis corrigé le bug, mais admet que certaines images peuvent encore apparaître en noir et blanc. Si tel est le cas, il suffirait d'attendre quelques heures tout au plus pour que les couleurs réapparaissent d'elles-mêmes, sans que vous n'ayez à intervenir.