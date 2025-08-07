Instagram déploie deux énormes nouveautés dont une carte qui localise vos amis

La maison-mère d'Instagram, Meta, annonce plusieurs nouveautés majeures dans son application. Alors que l'une d'entre-elles fait clairement un pas vers Threads, il semble que l'intention soit justement de différencier encore davantage Instagram des autres applications du groupe.

Instagram évolue, et on pourrait même dire que c'est un bond en avant. Meta vient en effet d'annoncer sur son blog l'arrivée de plusieurs nouveautés dans Instagram, dont quelques unes réellement majeures. La première fait assurément penser Threads ou à d'autres réseaux sociaux du même genre, mais son fonctionnement reste assez original.

Il est en effet désormais possible de “reposter” des reels que vous aimez. Ce qui permet de les recommander à vos amis et followers. Les Reposts se font via une nouvelle icône en dessous du coeur et de l'option partages. L'originalité, c'est que tout ce que vous repostez se retrouve dans une sorte de fil commun, que vos amis peuvent consulter. Celui-ci agrège les contenus de vos amis et les vôtres, un peu à la façon d'une sélection communautaire. On y accède via un nouvel onglet “Vos amis” qui s'affiche partout lorsque l'on consulte une vidéo.

La localisation fait son entrée dans Instagram

La Carte Instagram est une autre nouveauté majeure. Vous désormais pouvez choisir (sans y être forcé, rassurez-vous) de partager votre localisation avec certains de vos amis. La localisation de vos followers qui partagent leur position avec vous peut s'afficher sur une carte, permettant de nouvelles interactions. Les créateurs peuvent également tirer partis de cette nouveauté pour mettre en avant des lieux, une rencontre avec leurs fans, ou tout autre événement.

Instagram donne beaucoup de contrôle aux utilisateurs. Vous pouvez partager cette localisation avec la liste Amis Proches, vos followers, ou un groupe réduit de proches. Il est possible d'empêcher votre localisation de s'afficher dans certains lieux. En outre, la position n'est mise à jour que lorsque l'application est ouverte. Les Reposts sont disponibles dès maintenant en France – avec le nouvel onglet Vos Amis qui l'accompagne.

Pour la carte, il faudra encore être un peu patient – sans doute pour des raisons légales. La Carte Instagram n'est pour l'instant disponible qu'aux États-Unis. Quand au reste du monde, Meta dit que c'est pour “bientôt”, sans plus de précision.