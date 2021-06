Instagram permet enfin de publier photos et vidéos depuis la version PC !

Après 11 ans de carrière, Instagram s'apprête enfin à permettre aux utilisateurs de publier leurs photos et vidéos depuis la version PC du service. Pour l'instant, la fonction est en phase de test auprès d'une poignée d'utilisateurs triés sur le volet, mais elle devrait être accessible à tous dans peu de temps.

Au gré des années, Instagram n'a cessé de se doter de nouvelles fonctionnalités. On note par exemple le filtre automatique des messages privés injurieux, la possibilité de masquer le compteur de likes, ou encore le lancement d'Instagram Lite, la version allégée de la célèbre application. Malgré tout, en onze ans de carrière, Instagram n'a jamais autorisé les utilisateurs à publier du contenu en dehors de l'application sur smartphone.

Figurez-vous que ça ne sera bientôt plus le cas, comme vient de l'annoncer Instagram dans un communiqué officiel : “Nous savons que de nombreuses personnes accèdent à Instagram depuis leur ordinateur. Pour améliorer cette expérience, nous testons actuellement la possibilité de créer une publication de flux sur le réseau social avec leur navigateur de bureau”, confirme un porte-parole de l'entreprise.

Comme l'a précisé Instagram dans sa déclaration, la fonctionnalité est donc en phase de test auprès d'une poignée d'utilisateurs. Matt Navarra, consultant en médias sociaux, fait partie des heureux élus et en a profité pour publier quelques captures d'écran sur son compte Twitter. Selon ses dires, les participants à ce test sont uniquement en mesure de publier des photos et vidéos uniquement sur leur fil Instagram principal. Les Stories et Reels restent pour l'instant liés à la version mobile, du moins pour le moment.

Terminée la galère pour publier sur Instagram depuis le PC

Jusqu'alors, les utilisateurs qui aimaient retoucher leurs photos sur PC via un logiciel de retouche devaient impérativement transférer leurs travaux sur leur smartphone avant de pouvoir les publier sur Instagram. Une énorme perte de temps, surtout de l'aveu des instagrameurs professionnels. Il fallait alors faire preuve d'ingéniosité pour publier des photos sur Instagram depuis le PC, notamment en accédant aux outils développeur depuis votre navigateur.

Pour le plus grand bonheur des utilisateurs, ces solutions d'appoint seront bientôt de l'histoire ancienne. Instagram n'a pas indiqué de date de déploiement global pour cette fonctionnalité, espérons toutefois que le réseau social ne tarde pas à la proposer à tous les utilisateurs.

Source : PhoneArena