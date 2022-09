Instagram : la durée maximale des Stories passe enfin de 15 à 60 secondes

Meta a confirmé le déploiement prochain d'un format de stories plus long sur son réseau social Instagram. Actuellement, si un utilisateur d'Instagram publie une Story de moins de 60 secondes, celle-ci est découpée en clips de 15 secondes.

Alors qu’Instagram cherche de plus en plus à rivaliser avec TikTok, Meta a annoncé des nouveautés en ce qui concerne la limite de temps pour ses fonctions vidéo. Après avoir étendu la limite de temps des Reels de 60 à 90 secondes au mois de juin, puis en partageant automatiquement les vidéos d’une durée inférieure en tant que Reels, Instagram s’attaque cette fois-ci à ses Stories.

Jusqu’à présent, les Stories étaient automatiquement coupées en segments de 15 secondes, que les utilisateurs pouvaient faire défiler. Cependant, dans une prochaine mise à jour de son application, Meta a annoncé qu’il allait permettre aux utilisateurs de publier des Stories d'une durée maximale de 60 secondes en continu sans qu'elles soient coupées. Pour rappel, que ce soit vos Reels ou vos Stories, vous pouvez également les partager sur Facebook.

Les Stories sur Instagram ne seront plus coupées

Dans un e-mail, un porte-parole de Meta a déclaré « Nous travaillons toujours sur les moyens d'améliorer l'expérience des Stories…. Désormais, vous serez en mesure de lire et de créer des Stories en continu jusqu'à 60 secondes, au lieu d'être automatiquement coupées en clips de 15 secondes ».

La mise à jour permettra une expérience de visionnage plus transparente sur les Stories. Le changement fait également partie du processus plus large d'Instagram visant à simplifier l'application. Cependant, les Stories découpées pourraient bien manquer rapidement à certains utilisateurs, puisque celles-ci étaient pratiques pour naviguer plus rapidement dans le discours d’un créateur.

Lorsque la nouvelle version de l’application Instagram sera disponible, les utilisateurs du réseau social recevront une notification leur présentant les « stories plus longues » et leur faisant savoir que « les vidéos d'une durée maximale de 60 secondes ne seront plus découpées en segments ». On ne sait pas exactement quand Instagram déploiera cette mise à jour, mais comme la fonctionnalité a été officiellement annoncée, elle devrait être disponible pour tous au cours des prochaines semaines.