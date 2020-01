Instagram décide de retirer le bouton IGTV de l’application

Instagram décide de retirer le bouton IGTV de sa page d’accueil. Le réseau social a pris note de l’échec de l’application dédiée IGTV, et a donc préféré supprimer le raccourci disponible. De l’aveu d’Instagram, « très peu d’utilisateurs cliquaient sur cette icône ».

Instagram a plus d’un milliard d’utilisateurs, et parmi eux, seulement 7 millions ont téléchargé l’application IGTV. Des chiffres évidemment plus que décevants pour le réseau social, qui a décidé de retirer le bouton IGTV présent sur la page d’accueil. Pour rappel, IGTV est une initiative d’Instagram qui permet aux utilisateurs de créer des formats vidéos plus longs.

Bien entendu, cette fonctionnalité n’était qu’une tactique pour concurrencer sur leur terrain les ténors du genre : Youtube évidemment, mais surtout TikTok et son milliard de téléchargement. Malheureusement, la sauce n’a pas pris du côté des instagrameurs et instagrameuses. À titre de comparaison, IGTV comptabilise 1,1 millions de téléchargement aux Etats-Unis, face à 80,5 millions pour TikTok.

IGTV, un échec majeur pour Instagram

Pourtant, Instagram avait amplement soutenu le lancement de sa nouvelle plateforme. Les vidéos IGTV étaient mises en avant dans le fil d’actualité sur Instagram dès dès février 2019, suivies par l’arrivée de formats inédits, comme les clips en format paysage. Des ajouts pas assez attractifs visiblement. La disparition du bouton IGTV sur la page d’accueil ne signe pas pour autant l’arrêt de mort de cette fonctionnalité, comme le précise un porte-parole du réseau social dans les colonnes du site TechCrunch :

« Nous avons continué à travailler pour faciliter la création et la découverte de contenus IGTV, et nous avons appris que la plupart des gens trouvent des contenus IGTV grâce à des aperçus dans Feed (ndlr : les fils d’actualité), la chaîne IGTV dans l’onglet Explore, les profils de créateurs et l’application indépendante. Très peu de personnes cliquent sur l’icône IGTV en haut à droite de l’écran d’accueil de l’application Instagram […] Nous avons toujours pour objectif de garder Instagram aussi simple que possible, c’est pourquoi nous supprimons cette icône en nous basant sur ces enseignements et les commentaires de la communauté », expliquait le porte-parole.

Pour rappel, Instagram a depuis peu intégré la possibilité d’envoyer des messages privés sur la version Web du réseau social. Pour l’heure, cette fonctionnalité en phase de test.

Source : TechCrunch