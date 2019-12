Instagram : vous pouvez enfin publier plusieurs photos dans votre story

Instagram lance Composition, un nouvel outil qui permet d’afficher jusqu’à 6 photos en simultanée dans une même story. Il suffit d’agencer vos clichés comme vous le souhaitez grâce à une grille sur l’écran. Une fonctionnalité bienvenue pour les fans du réseau social.

Instagram continue d’innover avec de nouvelles fonctionnalités. Après le retrait progressif du compteur de like et un outil d’édition de vidéo inédit dans le style de TikTok, voici venir Composition ou Layout en version originale. Cet outil vous permet d’afficher plusieurs photos dans une seule et même story. Auparavant, il fallait ruser avec des clients tiers comme l’application Layout justement (distribuée par Instagram). C’est fini, tout se passe depuis l’application désormais.

Une fois l’outil activé, votre écran va se transformer en grille de composition, comme on peut le voir sur les appareils photos. Il ne vous reste plus qu’à agencer vos photos comme bon vous semble et à envoyer le résultat à votre ami. Cette fonctionnalité se prête particulièrement bien aux contenus humoristiques par exemple, il est bien plus facile de raconter une histoire avec 6 photos qu’avec deux.

Seul bémol avec cette outil Composition, il est à l’heure actuelle impossible d’y importer des photos sauvegardées dans votre photothèque. Pour profiter de Composition, il faudra impérativement prendre des clichés depuis l’appareil photo d’Instagram. Certes, vous pouvez toujours gruger un peu en faisant un copier-coller de la photo dans la zone réservée au texte. Essayez vous verrez, Instagram n’y voit que du feu.

Voici la marche à suivre pour profiter de l’outil Composition sur Instagram :

Avant de lancer l’outil Composition, Instagram a mis en place un système de notification pop-up qui avertit les utilisateurs si la légende de leur photo est jugée comme insultante ou blessante. Un moyen de faire de la prévention et de lutter contre le cyber-harcèlement.

