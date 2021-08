L’incroyable écran incurvé de Huawei, la réponse de Disney à Scarlett Johansson, le récap’ de la semaine

Huawei travaille sur un smartphone qui repousse les limites de l'écran incurvé, Disney riposte après la plainte de Scarlett Johansson, une nouvelle arnaque à la livraison de colis sévit, voici le récap' de la semaine !

La prudence a été de mise cette semaine. Après l’ajout d’un dispositif de collecte de données dans TousAntiCovid, on a vous expliqué comme éviter de vous faire espionner par l’application. Il a aussi été question de ce smartphone Samsung qui a pris feu dans un avion, alors que les passagers étaient encore à bord. Et puis, on vous a également présenté cette nouvelle de phishing, qui consiste à faire que votre colis est bloqué en entrepôt pour vous faire payer des frais de reprogrammation. Même les stars n’ont pas été épargnées, comme le prouve le combat entre Scarlett Johansson et Disney qui a eu un rebondissement inattendu. Et pendant ce temps, Huawei invente un écran incurvé à l’extrême.

TousAntiCovid collecte vos données, voici comment se protéger

Durant le mois de juin, TousAntiCovid s’est doté d’un système de collecte de données sans prévenir ses utilisateurs. D’après un groupe de chercheurs, l’application « enregistre la plupart des actions faites par l’utilisateur », mettant ainsi en danger sa vie privée. Heureusement, il est possible de désactiver ce dispositif et, par la même occasion, empêcher la transmission d’informations personnelles. Il suffit pour cela de se rendre dans Paramètres > Statistiques et mesures d’audience puis de décocher la case. Il est ensuite possible de supprimer ses données en cliquant sur le bouton se trouvant au même endroit. L’application ne sera ainsi plus en mesure de déterminer vos déplacements ou de récolter d’autres statistiques pouvant se révéler sensibles.

Huawei brevette un écran (très) incurvé

« Arc Display », voici le nom de ce nouveau brevet intriguant de Huawei. L’idée est simple, mais non moins ambitieuse. La firme chinoise imagine ainsi un écran incurvé à l’extrême, recouvrant entièrement les côtés du smartphone jusqu’à atterrir sur la face arrière. Il a donc fallu trouver une solution pour les boutons se trouvant généralement à cet emplacement. Pour cela, le constructeur opte pour des boutons tactiles ainsi que pour un système se basant sur la force de pression par l’utilisateur. En appuyant plus ou moins fort sur la face du smartphone, ce dernier pourrait effectuer l’action désirée. Quant au capteur selfie, celui-ci se trouverait sous l’écran afin de ne pas gâcher la vue.

Disney riposte après la plainte de Scarlett Johansson

Alors que son contrat avec Scarlett Johannson stipulait clairement que Black Widow ne devait sortir qu’au cinéma, l’actrice n’a pas apprécié que celui-ci soit également disponible sur Disney+. Fin juillet, elle porte donc plainte contre le géant du divertissement, jugeant qu’elle était perdante financièrement dans l’affaire. Une perte estimée à tout de même 50 millions de dollars. Après avoir reçu le soutien d’Elizabeth Olsen, interprète de Wanda Maximoff, et avoir causé un tollé médiatique, la star américaine s’est attiré la colère de Disney. « La plainte est particulièrement triste et éprouvante parce qu’elle ignore l’impact mondial horrible et prolongé de la pandémie de Covid-19 », a répondu la firme, qui assure que le contrat est respecté puisque le film a été diffusé dans plus de 1500 salles, comme convenu. L’avocat de Scarlett Johansson, de son côté, accuse Disney « de camoufler sa mauvaise conduite avec un arbitrage confidentiel ». Affaire à suivre.

Un smartphone Samsung manque de mettre le feu à un avion

Alors que son avion venait tout juste d’atterrir, un passager — ainsi que ses voisins de cabine — a eu la mauvaise surprise de voir son smartphone prendre feu. Fort heureusement, l’ensemble de l’équipage a immédiatement été évacué. « Les passagers ont été transportés en bus jusqu’au terminal, certains avec des blessures mineures. L’avion a été remorqué jusqu’à une porte d’embarquement et il n’y a eu aucun impact sur les opérations de l’aéroport », explique l’aéroport. Après expertise, il semblerait que le téléphone en question soit un Galaxy A51. Mais difficile de l’affirmer avec certitude tant ce dernier a été endommagé. Pour l’heure, il s’agit d’un cas isolé. Aucun blessé grave n’est à déplorer, sinon des « des éraflures et des contusions mineures ».

Attention à cette nouvelle arnaque de phishing au colis

Une nouvelle méthode de phishing au colis est en cours. L’arnaque consiste à faire croire au destinataire que son achat est bloqué dans un entrepôt pour des raisons diverses. Ce qui ne change pas en revanche, c’est la demande des pirates : des « frais de reprogrammation ». Lorsque l’on clique sur le lien, la victime est informée qu’elle doit payer 1 ou 2 euros « de toute urgence » si elle souhaite récupérer son colis. Mais le pot aux roses est rapidement découvert. Si par hasard l’URL très suspecte n’a pas déjà mis la puce à l’oreille, la dernière étape ne laisse que peu de place au doute. En effet, lorsque l’on se décide à payer la somme exigée, on est redirigé vers… une page d’achat du Galaxy S20.

Nos tests de la semaine

Du Samsung, du Samsung et encore du Samsung. Cette semaine, nos testeurs ont commencé par découvrir les Galaxy Buds 2, dont la très bonne isolation passive et la qualité des basses ont été une belle surprise. Mais, malgré plusieurs fonctionnalités bien pratiques, la réduction active du bruit très moyenne et son impact sur l’autonomie fait baisser la note. Disponible à 149,99 €. Place maintenant aux smartphones pliables. Le Galaxy Z Fold 3 bénéficie d’une très bonne construction, qui se ressent aussi bien au niveau de son écran interne que de son écran externe. Mais l’expérience photo laisse à désirer comparé au S21 Ultra. On apprécie tout de même la baisse de prix, qui l’amène à 1799 €. Enfin, le Galaxy Z Flip 3 n’a rien à envier à son compagnon. Son design impeccable, ses écrans excellents et l’ensemble de ses fonctionnalités en font un très bon smartphone. Seules son autonomie et l’absence de stockage supplémentaire ternissent le tableau. Il se vend à 1059 €.