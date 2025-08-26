De l’IA générative dans les séries et films Netflix ? La plateforme apporte des précisions

Netflix établit des règles quant à l'utilisation de l'IA générative pour les productions qui sortent sur sa plateforme.

Il y a quelques semaines, nous apprenions que la série de science-fiction The Eternaut, diffusée sur Netflix, avait eu recours à l'IA générative au cours de sa production. Des effets visuels générés par IA ont été utilisés pour créer l’effondrement d’un immeuble dans Buenos Aires. Grâce à cette technologie, la scène a pu être produite dix fois plus vite qu’avec des effets spéciaux classiques et n'a pas creusé de trou dans le budget du projet.

Mais forcément, les craintes que l'IA remplace les artistes et techniciens à la télévision et au cinéma sont présentes. Netflix a publié un guide d'utilisation de l'IA générative dans la production de contenu, qui définit les bonnes pratiques que doivent respecter ses partenaires. Ce guide pose un cadre quant à ce qui est accepté ou non en matière d'exploitation d'IA dans le processus créatif.

Netflix impose des limites à l'utilisation de l'IA

Cinq principes directeurs ont été établis :

Les résultats ne reproduisent pas ou ne recréent pas de manière substantielle les caractéristiques identifiables de matériel non détenu ou protégé par le droit d'auteur, ni ne violent aucune œuvre protégée par le droit d'auteur .

Les outils génératifs utilisés ne stockent pas, ne réutilisent pas et ne forment pas les entrées ou sorties de données de production.

Dans la mesure du possible, les outils génératifs sont utilisés dans un environnement sécurisé par l’entreprise pour protéger les entrées.

Le matériel généré est temporaire et ne fait pas partie des produits finaux .

L'IA générative n'est pas utilisée pour remplacer ou générer de nouvelles performances de talents ou des travaux couverts par un syndicat sans consentement.

Netflix exhorte les producteurs à prendre contact avec la plateforme si au moins un de ces principes ne va pas être respecté ou en cas de doute afin de trouver une solution. Ces directives s'appliquent également aux sous-traitants qui collaborent avec les studios de production. Netflix explique que l'IA peut être un outil pertinent, mais seulement s'il est utilisé “de manière transparente et responsable”. On ne risque a priori pas (pour l'instant) de voir débarquer des œuvres abusant de l'IA générative sur Netflix.