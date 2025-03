Ils risquent 20 ans de prison pour avoir incendié des Tesla, ça ne plaisante plus

Après les actes de vandalisme envers les voitures Tesla, la justice veut sévir. Trois suspects bientôt jugés pourraient être condamnés à une peine allant jusqu'à 20 ans derrière les barreaux.

Il ne fait pas bon posséder une voiture de marque Tesla en ce moment. Depuis l'entrée d'Elon Musk dans le gouvernement américain, la gronde des anti-Tesla monte et se manifeste de plus en plus violemment. Les actes de vandalismes contre des concessionnaires ou de simples conducteurs se multiplient, poussant certains à revendre leur véhicule en catastrophe juste pour qu'on les laisse tranquille. En parallèle, les autorités interpellent les personnes soupçonnées d'être à l'origine de ces délits afin qu'elles soient traduites en justice.

Certaines sont actuellement en attente de leur procès, et elles doivent désormais regretter amèrement leur geste. La procureure générale américaine Pam Bondi veut en effet marquer les esprits en qualifiant les faits de “terrorisme intérieur“. Elle ne fait au final que suivre les directives du président Donald Trump, qui avait annoncé cette catégorisation lors d'une allocution à la Maison Blanche aux côtés de Musk. Les conséquences sur les peines encourues sont visibles.

20 ans d'emprisonnement envisagés pour acte de vandalisme sur des Tesla, la justice sert la vis

Techniquement, il n'y a pas de loi américaine spécifique au terrorisme local. En revanche, si le motif terroriste est prouvé dans une affaire de ce genre, le procureur peut demander une peine plus lourde. Pam Bondi ne s'en prive pas puisqu'elle annonce que 3 suspects risquent entre 5 et 20 ans de prison pour avoir mis le feu à des Tesla ou des stations de recharge de la marque. Les concessions et les stations ont été visées avec des cocktails Molotov. Les lieux ont ensuite été dégradés par des graffitis.

La procureure générale veut très clairement envoyer un message dissuasif : “L'époque des crimes sans conséquences est révolue. Que ceci serve d'avertissement : si vous rejoignez cette vague de terrorisme intérieur contre les propriétés de Tesla, le Département de la Justice vous mettra derrière les barreaux“. C'est dit.

Source : BBC