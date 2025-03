Les Tesla envahissent Leboncoin, leurs propriétaires n’en veulent plus alors qu’elles fonctionnent parfaitement

De nombreux détenteurs d'une voiture Tesla cherchent à s'en débarrasser en les mettant en vente sur Leboncoin et d'autres sites d'annonces. Une décision motivée par une raison bien précise.

Un peu plus de 10 000 dans toute la France. C'est le nombre de voitures électriques Tesla, tous modèles confondus, en vente sur le site d'annonces Leboncoin au moment où nous écrivons ces lignes. Jusqu'à il y a quelques semaines, il y en avait beaucoup moins. Est-ce pour passer aux nouvelles versions de la dernière Model Y ? Pas du tout. Au contraire : la majorité des propriétaires comptent bien ne plus avoir affaire au constructeur sitôt leur véhicule vendu.

Luc est l'une des personnes proposant sa Tesla à la vente. Elle a pourtant moins d'un an et ne présente absolument aucun défaut. Sa motivation est partagée par beaucoup : il ne veut plus être associées aux frasques d'Elon Musk, le fondateur de l'entreprise. Ses récentes sorties n'ont pas été sans conséquence puisque les actes de vandalisme à l'encontre de la marque se multiplient ces derniers temps. La France n'est pas épargnée avec, par exemple, un incendie d'une concession près de Toulouse début mars 2025.

De plus en plus de Tesla se retrouvent sur les sites de petites annonces, mais pas pour les bonnes raisons

Autre vendeur de sa Tesla, Sébastien explique être embêté par ce qu'il se passe aux États-Unis. En parlant d'Elon Musk, il se dit “surpris de ses positions et des images chocs“. L'entrée en politique du milliardaire dans le gouvernement de Donald Trump le gêne aussi : “On ne devrait pas mélanger politique et business“. Avant, le conducteur était “fier” d'être au volant d'une Tesla. Désormais, il reste le plus discret possible, ne voulant pas faire les frais de “la bêtise de gens” et retrouver son véhicule saccagé.

Pour plusieurs vendeurs, il ne s'agit que d'un mauvais moment à passer. “Je suis sûr d'y retourner quand l'autre furieux se sera calmé“, déclare Luc, précisant qu'il revend sa Tesla “à contrecœur“. D'autres ne veulent pas en arriver là et se contentent d'ajouter un autocollant signifiant leur désaccord avec les actions de Musk, en espérant que cela suffise pour dissuader les militants anti-Tesla les plus extrêmes.

Source : Actu.fr