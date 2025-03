Trump défend Tesla et veut punir les manifestants comme des terroristes

Les tensions autour de Tesla continuent de monter. Après des manifestations et des actes de vandalisme contre la marque, Donald Trump promet de sévir. Le président américain affirme qu’il fera classer ces attaques comme du terrorisme intérieur. Une déclaration qui divise et qui pourrait avoir des conséquences importantes.

Tesla est au cœur de nombreuses controverses ces derniers mois. Entre la chute de ses ventes, la défiance d’une partie de ses clients et l’implication politique croissante d’Elon Musk, l’entreprise traverse une période agitée. Des manifestations ont même éclaté devant plusieurs concessions, parfois accompagnées d’actes de vandalisme. Face à cette escalade, Donald Trump a décidé de prendre position.

Lors d’un événement officiel à la Maison-Blanche, Trump a déclaré qu’il allait classer ces attaques comme des actes de terrorisme intérieur. Il a pris cette décision après avoir été interrogé sur les violences signalées près de certains sites de Tesla, dont des dégradations et même des coups de feu. “Nous allons attraper ces gens. Ce sont de mauvaises personnes“, a-t-il affirmé, debout aux côtés d’Elon Musk.

Trump menace de réprimer les manifestations anti-Tesla

Ces derniers jours, les manifestations contre Elon Musk et Tesla ont pris de l’ampleur. Si la plupart restent pacifiques, certaines actions plus radicales ont été signalées, comme des vitrines brisées et des voitures vandalisées. En réponse, Trump veut durcir le ton et considère désormais ces incidents comme une menace pour “une grande entreprise américaine”. Il a déjà affiché son soutien à la marque en achetant une voiture de la marque, un geste avant tout symbolique. Cette mesure pourrait renforcer la répression contre les manifestants et relancer le débat sur la liberté d’expression aux États-Unis.

Les déclarations de Trump n’ont pas tardé à faire réagir. Le mouvement Tesla Takedown, qui organise des manifestations contre Elon Musk, a immédiatement dénoncé cette annonce, affirmant que ses actions sont pacifiques et que le président cherche uniquement à les intimider. Certains observateurs y voient aussi une tentative de détourner l’attention des controverses autour du PDG et de Tesla. Reste à voir si cette position ferme du président américain aura un impact sur les tensions ou si elle ne fera qu’alimenter encore plus la polarisation autour de la marque.