Il y a désormais un émulateur PC sur l’App Store, à vous Windows sur iPhone !

Apple a accepté d'intégrer un émulateur PC sur l'App Store malgré un refus initial. Il permet de faire tourner de nombreux jeux Windows directement sur iPhone et iPad. Téléchargez-le gratuitement dès maintenant.

Les nouvelles sont bonnes pour les détenteurs d'iPhone ou d'iPad amateurs de retrogaming. L'entrée en vigueur du Digital Markets Act (DMA) en mars dernier a eu de nombreux effets positifs en Europe, et parmi eux l'obligation pour Apple d'autoriser les émulateurs, soit directement sur l'App Store, soit depuis les magasins d'applications alternatifs. Les joueurs ont donc pu retrouver la Nintendo 64, le GameBoy ou la PSP via Retro Arch, on encore les titres de la Nintendo 3DS grâce à Folium.

Actuellement, vous pouvez lancer quasiment toutes les consoles directement depuis votre smartphone ou tablette Apple. Mais il manque tout de même une plateforme à l'appel, et non des moindres : le PC. De nombreux titres tournant sous Windows restent aujourd'hui des jeux dans lesquels on se replongerait avec plaisir sur son mobile, mais étrangement, en juin dernier, la firme de Cupertino refusait l'arrivée d'un tel émulateur dans sa boutique. Les équipes du programme concerné, UTM SE, décident que ça ne vaut pas la peine de se battre et jettent l'éponge.

Cet émulateur PC est le premier du genre sur l'App Store, téléchargez-le dès maintenant

Malgré la résignation des développeurs de l'émulateur, l'argument avancé (un PC “n'est pas une console“) fait débat, d'autant que la firme ne veut pas non plus de l'appli dans un store alternatif. La décision pose rapidement la question de sa légalité et finalement, UTM SE annonce son arrivée sur l'App Store puis bientôt sur AltStore. Voici ce que permet l'application selon sa page :

Support du mode VGA pour les graphismes et du mode terminal pour les systèmes d'exploitation textuels.

Émulation des architectures x86, PPC et RISC-V.

Utilisation de configurations pré-construites ou création de la votre propre à partir de zéro.

UTM SE est basé sur QEMU, un émulateur largement utilisé, et permet de faire tourner aussi bien des logiciels que des jeux vidéo. On ignore ce qui a motivé ce changement d'avis, mais en attendant d'avoir (ou non) une explication, vous pouvez cliquer sur le bouton ci-dessous pour récupérer UTM SE sur iOS, c'est gratuit.