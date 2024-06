iPhone : vous pouvez jouer aux jeux Nintendo 3DS grâce à cet émulateur

Il est désormais possible de faire tourner des jeux Nintendo 3DS sur iPhone grâce à l'arrivée du premier émulateur prenant en charge la console dont les services en ligne ont pris fin début 2024.

Après l'entrée en vigueur du Digital Markets Act en Europe le 6 mars dernier, Apple a dû ouvrir son écosystème en permettant notamment le fonctionnement des magasins d'applications alternatifs à l'App Store. Il ne faut pas attendre longtemps avant que la première boutique de ce genre débarque, AltStore. L'une des ses particularités, c'est qu'elle propose un type d'applications jusque là inaccessible légalement aux propriétaires d'iPhone : les émulateurs.

Mais à peine quelques semaines plus tard, la marque à la pomme croquée crée la surprise en autorisant la publication et le téléchargement de ces programmes directement sur l'App Store. Une décision qui facilite grandement les choses pour qui veut s'adonner à quelques parties de jeux vidéo rétro en provenance de consoles comme la Super NES, la Megadrive de Sega ou encore la PlayStation première du nom. Mais malgré la présence de grands noms comme Retro Arch ou encore de Delta, l'un des meilleurs émulateurs Nintendo, une plateforme manque encore à l'appel. Plus maintenant.

Jouer à la Nintendo 3DS sur iPhone est désormais possible

Il était impossible de faire tourner un jeu Nintendo 3DS via un émulateur sur iPhone. La console portable dont les services en ligne ont pris fin en avril dernier propose pourtant de nombreux jeux encore intéressants comme Xenoblade Chronicles, Dragon Quest 8, Donkey Kong Country Returns 3D ou encore Metroid : Samus Returns pour ne citer qu'eux.

Lire aussi – iPhone : le premier émulateur de l’App Store a été supprimé, mais pas pour les raisons auxquelles vous pensez

Vous pouvez désormais compter sur Folium, disponible sur l'App Store pour 5,99 €. En plus de la Nintendo 3DS, l'émulateur prend également en charge les ROMs Game Boy Advanced et Nintendo DS. L'application ne fournit bien sûr aucun jeu. Rappelons que légalement, posséder une ROM n'est possible que si vous avez aussi une copie physique du titre émulé en version numérique. Dans le cas contraire, la pratique est considéré comme du piratage.