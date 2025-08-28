Elle poste une annonce immobilière en ligne et reçoit un raid de la police

En mettant sa maison en vente, cette femme ne s'attendait sûrement pas à recevoir une visite des forces de l'ordre. Elles avaient pourtant une très bonne raison d'intervenir. Que s'est-il passé ?

Parcourir les annonces immobilières est quelque chose de banal. Et à moins de tomber sur un appartement ou une maison très atypique, on oublie vite les biens que l'on vient de voir. Ce n'est pas le cas de celui dont il est question ici. Tout commence quand une habitante de Mar del Plata en Argentine met en vente sa demeure. Comme c'est l'usage, l'agence immobilière qu'elle a choisi envoie quelqu'un prendre des photos. Jusque là, rien d'anormal.

Peu de temps après, des journalistes allemands tombe sur l'annonce et remarquent quelque chose sur l'un des clichés. On y voit le salon de la maison, avec un tableau assez imposant au-dessus du canapé. D'après le média Algemeen Dagblad, il s'agit de la peinture appelée “Portrait d'une Dame” par l'artiste italien du 17e siècle Giuseppe Ghislandi. Le problème est que cette œuvre a été rachetée par des dignitaires nazis après la mort de son propriétaire néerlandais Jacques Goudstikker, mort peu après le début de la Seconde Guerre Mondiale.

Une simple annonce immobilière déclenche un raid musclé au domicile de la propriétaire

Des rapports de 1946 indiquent que le dernier détenteur du tableau était Friedrich Kadgien, l'assistant personnel d'Hermann Göring. Il a déménagé en Argentine comme d'autres nazis avec lui, où il est décédé en 1978. Ce n'est que lorsque sa fille de Kadgien a mis en vente sa maison que l'on a retrouvé la trace de la peinture. Les journalistes allemands ont prévenu la police locale qui s'est immédiatement rendue sur place. Trop tard. À la place du tableau, il y avait une tapisserie.

Faute de preuves, les autorités n'ont pas pu inculper la propriétaire, mais elles ne sont pas dupes. Pour Annelies Kool et Perry Schrier de l'Agence du patrimoine culturel des Pays-Bas, “rien ne laisse penser qu'il s'agisse d'une copie. Les dimensions semblent également correspondre aux informations dont nous disposons. Une confirmation définitive peut être obtenue en examinant le dos du tableau ; il pourrait encore porter des marques ou des étiquettes confirmant sa provenance“. La traque pour le Portrait d'une Dame continue.