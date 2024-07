Elon Musk veut implanter sa puce Neuralink dans le cerveau de centaines de personnes dès l’année prochaine

Elon Musk a fixé un objectif ambitieux pour sa société d'interface cerveau-ordinateur, Neuralink. L'entrepreneur milliardaire affirme que l'implantation de 1 000 puces Neuralink d'ici à 2026 n'est pas seulement un grand rêve, mais un “objectif réalisable”.

Lors d’une récente vidéo de Neuralink, Elon Musk a exposé les plans de l'entreprise pour développer rapidement ses activités. D’après le milliardaire, l’entreprise devrait pouvoir greffer près de 1000 implants sur des patients d’ici 2026. La société semble donc avoir pour objectif d'augmenter le nombre de patients bénéficiant d'implants cérébraux à un chiffre d'ici la fin de l'année, ce qui indique une accélération significative de ses essais cliniques.

Pour rappel, les experts estiment que ces puces cérébrales pourraient révolutionner les traitements médicaux, notamment en rétablissant le mouvement chez les patients paralysés. Cependant, les ambitions vont au-delà des applications médicales, certains suggérant que la technologie pourrait augmenter les capacités humaines, nous rendant potentiellement “surhumains”.

Elon Musk veut démocratiser les implants Neuralink

En janvier, la société a implanté son dispositif sur son premier patient humain, Noland Arbaugh, 29 ans, à l'Institut neurologique Barrow de Phoenix. Bien que l'opération se soit déroulée “extrêmement bien”, des problèmes sont apparus par la suite. Certains fils de l'implant se sont rétractés du cerveau de Arbaugh, ne laissant qu'environ 15 % des canaux fonctionnels.

Malgré ces problèmes, Arbaugh a pu utiliser l'interface cerveau-ordinateur pour regarder des vidéos, lire et jouer aux échecs et à d'autres jeux vidéo, parfois jusqu'à 70 heures par semaine. La technologie a donc clairement beaucoup de potentiel, même avec des fonctionnalités limitées.

L'entreprise travaille activement à résoudre les problèmes matériels rencontrés avec son premier participant. Le Dr Matthew MacDougall, responsable de la neurochirurgie chez Neuralink, a déclaré que les futurs implants impliqueront l'insertion de fils “à différentes profondeurs” afin d'atténuer le problème de rétraction.

L’objectif d’Elon Musk d’installation de plusieurs centaines d’implants dès l’année prochaine peut donc sembler assez ambitieux. Il reste à voir quelles modifications va apporter l’entreprise à sa puce d’ici son implantation dans un second patient, et si la nouvelle génération sera ou non plus impressionnante. On vous tiendra évidemment au courant dès que nous en apprendrons davantage.