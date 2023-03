Il traverse la frontière avec une ceinture bourrée de processeurs Intel et se fait interpeller par les douanes

Selon une information publiée par le site Kuai Technology, les douanes chinoises auraient arrêté un individu qui a tenté de traverser la frontière avec 239 processeurs Intel de 13e génération cachés dans sa ceinture.

Les autorités chinoises ont appréhendé un homme qui a tenté de faire passer pour 46 000 $ de processeurs Raptor Lake i5-13400F d'Intel à Macao. En Chine, la contrebande de biens de consommation est durement réprimée. Mais, par nécessité ou par appât du gain, certains citoyens de l’Empire du Milieu tentent leur chance, quitte à passer quelque temps en prison. Après tout, les processeurs Intel de dernière génération saisis hier ne sont pas si encombrants, et « sur un malentendu », cela aurait pu passer. Pas de chance pour le contrevenant, les douaniers de ce port situé à la frontière de la Chine continentale et Macao ont l’œil, et le bon.

Ce sont d’ailleurs les agents des forces de l’ordre qui ont partagé leur « prise » sur le compte WeChat officiel des douanes locales. Ils auraient interpellé notre homme le 16 mars 2023, alors qu’ils tentaient de passer les portiques par la voie « Rien à déclarer ». Son attitude a tout de suite semblé suspecte aux autorités : il portait des vêtements trop larges, il avait l’air mal à l’aise et il avait l’air « gonflé ».

La douane chinoise a appréhendé qui s'était fabriqué une ceinture avec 239 processeurs Intel

Selon Kuay Technology, la contrebande en Chine va devenir un problème de plus en plus prégnant. Les restrictions à l’importation imposées par les États-Unis rendent l’approvisionnement en composants de plus en plus coûteux et compliqué. Cela oblige les établissements chinois « à acheter ces composants sur des sites tels que AliExpress au tarif grand public ».

De ce fait la Chine, luttant pour être à la pointe dans des domaines tels que l’Intelligence artificielle, doit en recourir à des pis aller. Toujours selon le site chinois, Nvidia aurait créé le GPU H800, une variante moitié moins puissante de la puce H100 particulièrement utilisée dans l’apprentissage machine pour la Chine qui respecterait les normes réglementaires américaines.

