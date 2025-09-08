Ces RTX 4090 d’occasion sont vraies, mais elle ne fonctionnent pas : attention à l’arnaque

Un youtubeur explique la nouvelle arnaque en date dans la vente de cartes graphiques RTX 4090 d'occasion. Elles sont vraies, mais il y a une subtilité très problématique puisqu'elle empêche le composant de fonctionner.

Mettre la main sur une carte graphique haut de gamme de chez Nvidia n'est pas facile. L'entreprise est tristement célèbre pour ses lancements catastrophiques où l'offre est largement en-dessous de la demande. Et quand bien même on en trouve une, il faut encore avoir le budget suffisant pour s'offrir le composant de ses rêves. Face à ces deux freins majeurs, beaucoup de joueurs PC choisissent d'attendre que d'autres mettent en vente leur carte graphique sur le marché de l'occasion.

Ils font ainsi d'une pierre deux coups en s'assurant disponibilité et prix plus bas. En revanche, qui dit achat sur Internet via une petite annonce dit risque de tomber sur des arnaqueurs. En ce moment, c'est particulièrement vrai pour les Nvidia RTX 4090 de seconde main. Plusieurs personnes l'ont appris à leurs dépens, comme en témoigne cette vidéo du célèbre youtubeur réparateur NorthridgeFix.

Des RTX 4090 d'occasion qui ne fonctionnent pas, cette escroquerie fait des ravages

Tout commence de manière très habituelle. Quelqu'un envoie sa RTX 4090 achetée d'occasion en expliquant qu'elle n'affiche rien. Le vidéaste déballe le composant et comprend immédiatement le problème : “Il n'y avait ni cœur GPU ni puce VRAM sur le circuit imprimé. Bien que la carte paraisse en bon état de l'extérieur, ce n'était en réalité qu'un squelette“. Autrement dit, le vendeur a pris soin de démonter les éléments permettant à la carte graphique de fonctionner avant de la vendre. En omettant bien sûr ce détail dans l'annonce.

NorthridgeFix note que ce genre d'arnaque est malheureusement courant. Sa boutique de réparation reçoit régulièrement des RTX 4090 non fonctionnelles auxquelles il manque des composants essentiels. Ces derniers sont réutilisés par les escrocs sur d'autres cartes. Sans s'y connaître et face à des photos montrant une carte graphique apparemment en bon état, il est facile de tomber dans le panneau. Le mieux pour éviter de se faire avoir est de demander des clichés détaillés au vendeur et de bien vérifier que rien ne manque.