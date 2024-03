IKEA vend des chargeurs rapides pour smartphone ultra abordable puisque les marques n’en donnent plus

IKEA introduit une gamme de chargeurs USB-C rapides et abordables, offrant une nouvelle option pour les utilisateurs d'iPhone 15 et d'appareils Android. Cependant, le modèle le plus économique reste pour l'instant exclusif au marché américain.

Dans un marché où les fabricants de smartphones choisissent de plus en plus de ne pas inclure de chargeurs dans la boîte de leurs appareils, IKEA se positionne comme un sauveur avec son offre de chargeurs rapides et économiques. La firme suédoise, connue pour ses solutions simples et efficaces, propose désormais deux options de chargeurs USB-C : le Sjöss 1-port 30W et le Sjöss 45W 2-port dans le but de rendre la recharge rapide accessible à tous.

La recharge rapide est devenue un critère essentiel pour les utilisateurs de smartphones, permettant de gagner un temps précieux. Cependant, cette technologie, si elle n'est pas utilisée correctement, peut affecter la durée de vie de la batterie de votre appareil. Des gestes simples comme éviter de laisser le téléphone branché toute la nuit, utiliser un chargeur moins puissant pour les charges prolongées, ou encore préférer les chargeurs certifiés par le fabricant, peuvent aider à maintenir la santé de la batterie.

Des chargeurs rapides et économiques débarquent chez IKEA

Alors que le marché des chargeurs pour smartphones est dominé par des marques reconnues pour leurs produits de qualité mais souvent onéreux, IKEA vient bousculer l'ordre établi. Les nouveaux chargeurs Sjöss du fabricant de meuble sont disponibles en versions 30W à un port et 45W à deux ports. Ils offrent des performances de recharge rapide à des prix défiant toute concurrence. Le premier modèle, le Sjöss 1-port 30W, est proposé à un prix très attractif de 7,99 $, mais il est actuellement disponible uniquement aux États-Unis.

Pour nous, en Europe, le Sjöss 45W 2-port est une alternative disponible qui permet de charger deux appareils simultanément avec une puissance de sortie de 22W par port. Ou 45W lorsqu’un seul port est utilisé. Vendu à 12,99 euros, ce chargeur ne se contente pas de recharger les smartphones tels que les Galaxy S24 ou iPhone 15 Pro Max à des vitesses impressionnantes ; il est également capables d'alimenter des tablettes et certains ordinateurs portables. De plus, leur conception inclut des autocollants de couleur pour une personnalisation simple, ajoutant une touche typiquement IKEA à ces accessoires pratiques.