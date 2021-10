Ikea lance une lampe qui sert aussi d’enceinte Bluetooth Spotify

Ikea va bientôt lancer une nouvelle lampe portable qui fait également office d'enceinte Bluetooth. Elle est équipée d’un bouton spécial nommé Spotify Tap, qui permet de reprendre le streaming Spotify là où vous l'avez laissé.

Au fil des ans, IKEA a fait évoluer son offre de produits, passant de meubles ordinaires à des meubles intelligents, et s'est récemment beaucoup essayé à la technologie. Le géant suédois a par exemple lancé un chargeur sans fil invisible à placer sous un bureau, et a récemment annoncé qu’il allait commencer à vendre les meubles gaming Asus ROG dès le mois d’octobre.

Ikea s’apprête désormais à lancer une enceinte connectée avec une fonction que nous n’avions jamais vue auparavant. Comme le montre le rapport de la FCC, l’enceinte IKEA Vappeby se transforme en lampe grâce à une ampoule intégrée de 20 lumens (2700K) et possède même un bouton d'accès à Spotify. Pour autant que nous le sachions, il s'agit de la première enceinte Bluetooth à disposer de ce bouton spécial. Cependant, il ne s’agit pas de la première enceinte-lampe du géant suédois, puisqu’il avait déjà lancé un tel produit en collaboration avec Sonos en 2019 pour la gamme d’objets connectés Symgonisk.

L’enceinte Ikea Vappeby est la première à utiliser un bouton Spotify Tap

D’après les images de la FCC, l’enceinte connectée disposera de trois boutons à l’arrière. On retrouvera un bouton pour l’appairage au Bluetooth, une molette pour le volume ainsi qu’un nouveau bouton Spotify Tap, le premier sur une enceinte connectée.

Spotify Tap vous permet de reprendre votre musique là où vous l'avez arrêtée sur un autre appareil. Cependant, vous pouvez également appuyer à nouveau sur le bouton pour obtenir une recommandation différente adaptée à vos envies. Spotify Tap est déjà disponible sur une gamme de casques Bluetooth de Samsung, Microsoft, Bose ou encore Jabra, mais aucune enceinte jusqu’à présent n’avait proposé cette technologie.

En plus de ce bouton Spotify, la lampe est également certifiée IP65, ce qui signifie qu’elle résiste à la poussière, à la pluie ainsi qu’aux jets d’eau à basse pression. On imagine donc que Ikea va la présenter en tant qu’enceinte ou lampe d’extérieur. Pour la recharge, vous retrouverez un port USB-C. Elle sera alimentée par une batterie qui, selon Ikea, peut durer jusqu'à 13 heures lorsqu'elle est réglée sur un volume et une luminosité de 50 %.

Source : FCC