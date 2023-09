IFA 2023 : Shark dévoile le Detect Pro, un aspirateur pas encore autonome mais déjà très intelligent

Pour l’IFA 2023 , Shark dévoile un nouveau produit à la frontière entre le robot et l’aspirateur-balai classique. Le Detect Pro cumule les technologies de détection et de vidage automatiques pour le rendre très performant et pratique à utiliser au quotidien. Présentations.

La frontière entre robot aspirateur et aspirateur conventionnel était clairement définie. D'un côté, vous aviez un produit autonome, piloté par une routine et des capteurs et capable de revenir à sa base. Nous avons récemment testé plusieurs modèles dans nos colonnes, en provenance de Xiaomi (Robot Vacuum S12), Roborock (S8), Ecovacs (Deebot T20 Omni) ou encore Midea (M9). Et de l'autre côté, vous aviez un produit, avec ou sans sac, qui se manipule manuellement. Les Dyson en sont le parfait exemple.

Le Shark Detect Pro intègre des capteurs réservés aux aspirateurs robots

À l'occasion de l'IFA, Shark a chamboulé nos certitudes. La marque a présenté le Detect Pro, un produit présentant un haut potentiel intellectuel… pour un aspirateur. Il bénéficie en effet de quatre technologies distinctes pour nettoyer parfaitement les sols. D'abord, la technologie EdgeDetect qui augmente la puissance d’aspiration latérale dès que la buse se trouve contre un mur.

Ensuite, FloorDetect. Cette fonction détecte le type de surface (parquet, moquette, carrelage…) pour adapter en temps réel l’aspiration et la vitesse de rotation des brosses. La troisième technologie s'appelle DirDetect. Elle permet d'indiquer par un anneau coloré (sur la poignée et la tête d’aspiration) si la surface est correctement nettoyée ou non. Enfin, l’éclairage automatique des zones sombres permet de localiser les zones mal nettoyées avec le système LightDetect.

Avec le Shark Detect Pro, plus besoin de vider le bac de l'aspirateur

Autre innovation, le Shark Detect Pro propose le vidage automatique du bac dès que l’utilisateur replace l’appareil sur sa station d’accueil. Ce qui est très rare dans la catégorie des aspirateurs non autonomes. La station accepte jusqu’à 30 jours de déchets environ grâce à son bac de 2 litres. En outre, le système de filtration du produit est très intéressant. Grâce à son filtre HEPA, le Detect Pro filtre et conserve 99,97% des microparticules et allergisants. Les odeurs sont emprisonnées dans la station d’accueil grâce à un bouchon spécial.

Notez enfin que le Shark Detect Pro assure jusqu’à 40 minutes d’utilisation avec sa batterie intégrée. Elle se recharge évidemment en connectant l'aspirateur à sa base. Après avoir conquis les États-Unis, l’aspirateur-balai sans sac Shark Detect Pro arrive cette année sur le marché français pour un prix public conseillé de 399 euros.