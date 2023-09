Microsoft offre enfin cette fonctionnalité incontournable aux utilisateurs d’Outlook pour le Web

De manière générale, ceux qui souhaitent utiliser les services en ligne de Microsoft reçoivent les dernières fonctionnalités des Outlook, Word et autre Excel, après les utilisateurs des applications. Les utilisateurs d’Outlook sur le Web vont enfin bénéficier d’une fonctionnalité indispensable.

L’application Outlook propose de traduire le contenu d’un courriel en langue étrangère d’un simple clic. Malheureusement, sur la version en ligne, la démarche n'est pas si instinctive. Vous devez copier le texte à traduire, puis le coller dans un nouvel onglet dans votre service de traduction préféré.

Microsoft a annoncé sur le site de Microsoft 365, anciennement Office, qu’une fonctionnalité de Traducteur pour Outlook sera bientôt disponible sur toutes les versions d’Outlook. Les utilisateurs de l’application savent déjà qu’il est possible de « traduire des mots, des expressions et des messages complets lorsque vous en avez besoin ». Il est également possible de régler le client pour qu’il traduise automatiquement les messages rédigés en langue étrangère.

Microsoft apporte enfin une fonctionnalité de traduction automatique dans Outlook pour le Web

Cette fonctionnalité est pour l'heure accessible aux utilisateurs inscrits au programme Insider de Microsoft 365 seulement. Les internautes lambda devront encore patienter, mais il ne fait aucun doute que le Traducteur d’Outlook arrivera très rapidement dans les navigateurs du monde entier. Ce ne sont pas les seules modifications apportées à Outlook, puisque Microsoft a un peu changé l’interface de son client email.

Ainsi, « la liste des dossiers dans les nouvelles versions d’Outlook pour Windows et Outlook pour le Web subit quelques modifications afin de faciliter la navigation. Les liens qui se trouvaient auparavant sous les groupes de dossiers et qui permettaient d’ajouter de nouveaux dossiers se trouvent désormais dans le menu contextuel. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier de la boîte aux lettres pour créer un dossier ou un sous-dossier, et sur les dossiers de recherche pour créer un nouveau dossier de recherche ». De même, « la fonction Masquer les favoris permet aux utilisateurs de personnaliser leur volet de dossiers en masquant la section des favoris ».

Source : Microsoft